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تسونامي في اليابان والمد قد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار

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A seagull flies over a wave at Fudaihama beach in Fudai, Iwate Prefecture, Japan, March 1, 2018. REUTERS/Kim Kyung-Hoon SEARCH KYUNG-HOON WALL FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.
موجات على شاطئ إحدى جزر اليابان (أرشيفية)

تسونامي في اليابان والمد قد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار

ضربت الأمواج العالية جزيرة أمامي أوشيما الجنوبية بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في جزيرة تونغا

طوكيو – فرانس برس

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أفادت هيئة الأرصاد اليابانية أن موجات تسونامي بلغت اليابان ليل السبت مع احتمال أن يصل ارتفاع المد البحري إلى ثلاثة أمتار، وذلك بعد ساعات من ثوران بركاني كبير في جزيرة تونغا.

وقالت الهيئة إن موجات بارتفاع 1.2 متر بلغت جزيرة أمامي أوشيما الجنوبية قرابة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي قبل أن تشهد مناطق ساحلية أخرى على المحيط الهادئ تسونامي محدوداً.

ووقع ثوران بركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، السبت، بعد ساعات قليلة من رفع تحذير منفصل من موجات مد عاتية (تسونامي)، الجمعة، بسبب ثورانه.

وأظهرت صور من الفضاء اللحظة التي نفث فيها البركان كتل دخان ورماد، وتسبب بموجة صدمات عبر البحر المحيط به.

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر ثوران بركان تونغا
صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر ثوران بركان تونغا

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "تسونامي يبلغ ارتفاعه 1.20 متر رُصد في نوكي الوفا"، عاصمة تونغا. واستمر الثوران ثماني دقائق ونفث غازات ورماداً ودخاناً امتد كيلومترات عدة. وتم حثّ السكان في المناطق الساحلية على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدوياً لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

أمواج عاتية تضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي
أمواج عاتية تضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي

وطلب المسؤولون في فيجي من السكان تغطية خزانات المياه لحمايتها من الأمطار الحمضية أو الرماد.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أمواجا عاتية تضرب الشاطئ في مدينة سوفا بفيجي.

من جهته، أصدر مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ "تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية" في ساموا الأميركية، وقال إن هناك تهديدا "بتقلبات على مستوى سطح البحر وتيارات المحيط القوية التي يمكن أن تشكل خطرا على طول الشواطئ".

أحد شواطئ كاليفورنيا اليوم بعد التحذير من تسونامي
أحد شواطئ كاليفورنيا اليوم بعد التحذير من تسونامي
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وصدرت تحذيرات مماثلة من السلطات في نيوزيلاندا وفيجي وفانواتو وتشيلي وكذلك أستراليا حيث قالت السلطات إن مساحات شاسعة من الساحل يمكن أن تتعرض لموجات تسونامي بما في ذلك سيدني.

كما صدرت تحذيرات من تسونامي لكامل الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتسببت الأمواج في حدوث فيضانات منخفضة المستوى في هاواي.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي من كاليفورنيا إلى ألاسكا، وتوقعت موجات تصل إلى قدمين وتيارات قوية وفيضانات ساحلية.

الدخان المتصاد من بركان تونغا اليوم
الدخان المتصاد من بركان تونغا اليوم
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