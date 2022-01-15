شاهد.. أمواج تسونامي خطيرة بعد ثورة بركان تحت البحر في تونغا
ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية
ثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، اليوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في عدد من دول المحيط الهادئ، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا.
وقال المركز الأميركي لمراقبة أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ إن "أمواج تسونامي خطيرة" نتجت عن نشاط بركاني في تونغا.
An underwater volcano erupts off the shore of the Pacific Island nation of Tonga, shooting plumes of smoke into the sky and causing a tsunami to hit the island: pic.twitter.com/Nle7NRBIpR— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 15, 2022
وأضاف في بيان أن ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.
ودولة تونغا واقعة في المحيط الهادئ، وقد أصدرت تحذيرا من حدوث موجات تسونامي بعد ثورة بركان تحت البحر.
#Volcano eruption in #Tonga as seen from space. pic.twitter.com/CsYKqMSbRI— PakWeather.com (@Pak_Weather) January 15, 2022
وأظهر تسجيل مصور، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجاً كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.
Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW— Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022
قالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية طُبق في جميع أنحاء تونغا.
Volcano eruption in #Tonga an island in Pacific Ocean. #Tongatsunami #Tonga pic.twitter.com/A8qHqmSOvD— Siddhu Manchikanti (@SiDManchikanti) January 15, 2022
وفي نيوزيلاندا، أصدرت إدارة الطوارئ تحذيرا من إمكانية حدوث مد بحري.
Tsunami melanda Tonga 🇹🇴 ekoran letusan gunung berapi pic.twitter.com/u1PemczYDP— Pelabur Bijak (@Pelabur_Bijak) January 15, 2022
وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.
Waves have reached American Samoa #volcano #tsunami #Tonga pic.twitter.com/XQF3uGMWWE— KiwiInBarnes (@KiwiInBarnes) January 15, 2022
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