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شاهد.. أمواج تسونامي خطيرة بعد ثورة بركان تحت البحر في تونغا

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بركان تسونامي تونغا المحيط الهادي خاص العربية.نت
بركان وتسونامي تونغا

شاهد.. أمواج تسونامي خطيرة بعد ثورة بركان تحت البحر في تونغا

ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية

العربية.نت، رويترز

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ثار بركان تحت الماء قبالة تونغا، اليوم السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في عدد من دول المحيط الهادئ، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا.

وقال المركز الأميركي لمراقبة أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ إن "أمواج تسونامي خطيرة" نتجت عن نشاط بركاني في تونغا.

وأضاف في بيان أن ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.

ودولة تونغا واقعة في المحيط الهادئ، وقد أصدرت تحذيرا من حدوث موجات تسونامي بعد ثورة بركان تحت البحر.

وأظهر تسجيل مصور، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجاً كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.

قالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا إن تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية طُبق في جميع أنحاء تونغا.

وفي نيوزيلاندا، أصدرت إدارة الطوارئ تحذيرا من إمكانية حدوث مد بحري.

وكانت ثورة البركان، يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات المذهلة من بركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

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