الأردن.. مقتل ضابط وإصابة 3 باشتباك على حدود سوريا

أعلنت القوات الأردنية اليوم الأحد مقتل ضابط على الحدود الشمالية للبلاد. وكشف مصدر مسؤول في الجيش مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين باشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا.

كما أضاف أن مجموعة من المهربين أطلقت النار على قوات حرس الحدود، مشيراً إلى أنه تم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك ما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري.

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إلى ذلك، أوضح أنه بعد تفتيش المنطقة، ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

فتح الحدود

يذكر أن الأردن كان قرر إعادة فتح الحدود مع سوريا ‏(مركز حدود جابر)، اعتباراً من 29 سبتمبر/أيلول 2021، أمام حركة الشحن والمسافرين.

وتشهد الحدود الأردنية السورية باستمرار عمليات تهريب، حيث أحبط الجيش في مايو الماضي، مخططاً لعملية تهريب أسلحة ومخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في محاولة اعتبرت الأكبر منذ شهور.