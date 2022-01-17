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بعد فضائح الحفلات.. جونسون يخضع للاستجواب

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (فرانس برس)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (فرانس برس)

بعد فضائح الحفلات.. جونسون يخضع للاستجواب

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بعد أزمة الحفلات التي طاردته مؤخراً، خضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاستجواب أمام كبيرة موظفي الحكومة سو غراي التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

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فقد كشفت مصادر لم تعلن اسمها، أن جونسون أطلع غراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعا في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.

غضب شعبي

يذكر أن جونسون كان اعتذر لحضوره حفلاً بحديقة داوننغ ستريت مقر إقامته في مايو 2020 عندما طُلب من العاملين في المقر إحضار مشروباتهم لإقامة الحفل في وقت كانت فيه القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب الاجتماعي تقريباً.

كورونا بريطانيا لندن
كورونا بريطانيا لندن

ووسط غضب شعبي من أن الحكومة لم تلتزم بالقواعد التي فرضتها على الناس خلال الجائحة، تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل وعدد آخر من الحفلات من بينها حفلان منفصلان أقيما عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا.

وتسببت الفضيحة في مطالب باستقالة جونسون من بينها مطالب من داخل حزب المحافظين، كما أظهرت استطلاعات للرأي تراجعاً كبيراً في شعبية الحزب وتفوق حزب العمال عليه، بحسب رويترز.

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