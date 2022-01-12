رغم اعتذار جونسون.. الحفل المخالف يحاصره ومطالبة باستقالة

يبدو أن حضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حفلاً في حديقة أثناء فرض البلاد إغلاقا لمواجهة فيروس كورونا عام 2020، لن يمر مرور الكرام أبداً.

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فاعتذار رئيس الحكومة التي تم اليوم أمام النواب، لم يشفع له، حيث دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الأربعاء، إلى استقالة جونسون.

"كذب ووقاحة"

واعتبر ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية، أن دفاع بوريس عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني.

وأضاف "هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟" متهما الزعيم المحافظ بـ "الكذب بوقاحة".

ولم يكن ستارمر وحيداً، فجونسون بات اليوم يواجه غضبا من الشعب والسياسيين بسبب مزاعم أنه وموظفيه انتهكوا القيود من خلال التواصل واللقاءات خلال الإغلاق.

"اعتذار بعد فوات الآوان"

يذكر أن جونسون اعترف لأول مرة اليوم الأربعاء، بأنه حضر حفلا في حديقة مكتبه في داونينغ ستريت في مايو/أيار عام 2020 على الرغم من أنه قال إنه اعتبره اجتماع عمل.

وقال جونسون للنواب في مجلس العموم "أريد أن أعتذر. ... بعد فوات الأوان، كان علي إعادة الجميع إلى الداخل".

تدقيق على السلوك بعد حفل مخالف

وكانت سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، قد تعرّضت لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 وكانت في وقت الإغلاق.

كما أثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض للقول إن جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.

وذكر تلفزيون آي.تي.في أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضا 40 من العاملين يوم 20 مايو/أيار 2020 بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني، حيث أقيم الحفل في وقت كانت المدارس فيه مغلقة وكذلك المطاعم والحانات مع فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية.

وكانت القيود في غاية الشدة حتى أن الشرطة لاحقت أشخاصا لإقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق.