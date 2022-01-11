جونسون في ورطة.. حفل مخالف لإجراءات كورونا ينفضح

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيواجه أياما صعبة عقب سيل من الانتقادات طالته اليوم الثلاثاء، بعد أن اتضح أن سكرتيره الخاص دعا 100 فرد إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت في فترة الإغلاق الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.

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فقد تعرضت سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 وكانت في وقت الإغلاق.

حفل مخالف لتعليمات كورونا

كما أثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام ودفع كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض للقول إن جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.

وذكر تلفزيون آي.تي.في أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضا 40 من العاملين يوم 20 مايو/أيار 2020 بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني، حيث أقيم الحفل في وقت كانت المدارس فيه مغلقة وكذلك المطاعم والحانات مع فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية.

وكانت القيود في غاية الشدة حتى أن الشرطة لاحقت أشخاصا لإقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق.

أصوات معارضة تعلو

في حين رفض مكتب جونسون التعليق على تقرير تلفزيون آي.تي.في.

إلى ذلك، دعت أحزاب المعارضة الشرطة إلى إجراء تحقيق بعد انتشار المعلومات، خصوصا وأن الحفل كان مقرراً في نفس اليوم الذي حذرت فيه الحكومة في مؤتمر صحافي متلفز المواطنين بأنه لا يمكنهم مقابلة سوى شخص واحد خارج منازلهم.

كما اعتبرت تلك الأصوات أن ما حصل "انتهاك صارخ للقواعد"، خصوصا وأن شرطة العاصمة لندن كانت نشرت رسائل تذكير بالتعليمات في اليوم ذاته.