إسرائيل تجري اختباراً لمنظومة مضادة للصواريخ الباليستية

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها أتمت اختبارا جويا كان مخططا له لمنظومة "السهم" Arrow للأسلحة، وإنها ستصدر المزيد من التفاصيل عن الاختبار خلال اليوم.

التجربة كانت لمنظومة "السهم-3"، أُطلق فيها صاروخ اعتراض تجاه هدف فوق الغلاف الجوي، وجرى اعتراضه بنجاح، وفق وزارة الدفاع.

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وعقّب وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول: "إن التجربة الناجحة تبيّن التفوق التكنولوجي لإسرائيل، الأمر الذي يعطي إسرائيل حرية العمل ضد أعدائها، انطلاقا من الفهم بأن الدفاع الأفضل يتيح الهجوم الأنجع".

وكانت إسرائيل قالت العام الماضي، إنها تطور درعا صاروخية باليستية جديدة هو "السهم-4" مع الولايات المتحدة.

ومنظومتا صواريخها الاعتراضية "السهم-2" و"السهم-3" تعملان بالفعل في إطار نظام متعدد الطبقات لتدمير الصواريخ القادمة في الغلاف الجوي وفي الفضاء.

يُذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدما "السهم-3" لأول مرة بنجاح في فبراير 2018، بعد شهور من التأخير والمشاكل الفنية.

ويمثل نظام "السهم-3" أعلى مستوى من شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة المستويات، التي تضم عددا من أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى المصممة لحماية إسرائيل من الهجمات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وهذا النظام الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أميركي مشترك، مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي، وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها.