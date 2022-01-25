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فيروس كورونا يضرب وزراء الحكومة الأردنية

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العاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان

فيروس كورونا يضرب وزراء الحكومة الأردنية

عمّان – محمد الطراونة 

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أعلنت الحكومة الأردنية إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، وذلك بعد أن سجلت المملكة أكثر من 11 ألف إصابة وهي الحصيلة الأعلى منذ بدء الجائحة.

فقد كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، لـ"العربية.نت" إصابة كل من وزير الاستشمار خيري عمرو، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة اليوم بالفيروس.

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وكان أول المصابين وزير الصحة فراس الهواري، حيث أصيب يوم الأحد، وتبعه يوم أمس الاثنين وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.

كذلك، أضاف الشبول أن وزراء الحكومة جميعهم أجروا فحوصات للكشف عن الفيروس وظهرت جميعها سلبية ما عدا الوزراء الأربعة.

أوميكرون الأكثر انتشاراً

وقال وزير الصحة، إنّ الازدياد في إصابات كورونا في المملكة كان متوقعا بسبب متحور أوميكرون.

وبيّن أن الأردن استطاع الفصل بين الموجتين من خلال بعض القرارات كإنهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس مبكرا وإجراء فحوصات pcr لجميع القادمين من الخارج، ما أدى إلى الحد من انتشار أوميكرون.

كورونا أوميكرون تعبيرية
كورونا أوميكرون تعبيرية

وأكد أن أوميكرون بات السائد في العاصمة وبدأ يكون كذلك في بعض المحافظات مع الإشارة "إننا نستطيع القول بأن أوميكرون سيكون السائد دائما".

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