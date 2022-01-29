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"إمدادات الدم الروسي".. أوكرانيا تنفي وتندد بـ"حرب نفسية"

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Emergency Ministry officers donate blood at the burns unit of the regional clinical hospital number one in Russia's Siberian city of Krasnoyarsk, February 8, 2013. About 50 employees and officers of the Emergency Ministry of the Krasnoyarsk region donated blood for children who have suffered in fires during an initiative of the regional department of the Ministry on Friday, according to officials. REUTERS/Ilya Naymushin (RUSSIA - Tags: HEALTH SOCIETY)
حملات تبرع بالدم في روسيا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

"إمدادات الدم الروسي".. أوكرانيا تنفي وتندد بـ"حرب نفسية"

بعد تأكيد 3 مسؤولين أميركيين لـ"رويترز" أن روسيا أرسلت "إمدادات دم" لقواتها المتمركزة على حدود أوكرانيا في مؤشر لاستعدادها للحرب.. كييف تنفي وتندد بـ"معلومات هدفها نشر الخوف"

واشنطن - رويترز

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نفت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، قول ثلاثة مسؤولين أميركيين إن روسيا نقلت إمدادات دم ومواد طبية أخرى إلى قواتها المحتشدة بالقرب من حدود أوكرانيا في ما يرى الأميركيون أنه مؤشر آخر جديد على اتساع الاستعدادات العسكرية الروسية لتنفيذ هجوم عسكري على أوكرانيا إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك.

الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا
الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

وقالت المسؤولة العسكرية الأوكرانية على "فيسبوك" اليوم السبت تعليقاً على خبر كانت قد أوردته وكالة "رويترز الجمعة: "هذه المعلومات غير صحيحة. مثل هذه "الأخبار" هي أحد عناصر الحرب الإعلامية والنفسية. الغرض من مثل هذه المعلومات هو نشر الفزع والخوف في مجتمعنا".

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قد انتقد أمس الجمعة ما وصفه بأنه "إحساس في الخارج" بأن حرباً بدأت بالفعل ضد أوكرانيا. وقال للصحفيين في كييف: "لسنا بحاجة إلى هذا الفزع".

الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يتحدث مع الصحفيين أمس
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يتحدث مع الصحفيين أمس

وجاء تعليق نائبة وزير الدفاع الأوكرانية بعد أن قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ"رويترز" إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا اتسع ليشمل إمدادات الدم إلى جانب مواد طبية أخرى تسمح بعلاج المصابين، وذلك في مؤشر آخر جديد على الاستعدادات العسكرية الروسية.

ويقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن مؤشرات مهمة، مثل إمدادات الدم، أساسية في تحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة لتنفيذ غزو لأوكرانيا إذا قرر بوتين ذلك.

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ويضيف الكشف عن إمدادات الدم من جانب المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، بعداً إلى التحذيرات الأميركية المتنامية من أن روسيا يمكن أن تكون تستعد لغزو جديد لأوكرانيا في الوقت الذي تحشد فيه أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد تحدثت عن نشر موسكو لـ"دعم طبي" في إطار الحشد الروسي على حدود أوكرانيا.

لكن الكشف عن إمدادات الدم يضيف مستوى أعلى من التفاصيل التي يقول الخبراء إنها أساسية في تحديد المدى الذي وصل إليه الاستعداد العسكري الروسي.

قوات الاحتياط في الجيش الأوكراني تجري تدريبات اليوم في محيط كييف
قوات الاحتياط في الجيش الأوكراني تجري تدريبات اليوم في محيط كييف
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