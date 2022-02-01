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وسط الأزمة المالية.. لبنان يبحث عن مانحين لتمويل سفاراته

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A picture taken on August 5, 2020 shows the Lebanese national flag flying at half-mast at the Lebanon embassy in Paris a day after a powerful explosion tore through Lebanon's capital, resulting from the ignition of a huge depot of ammonium nitrate at the city's main port. The French President will travel to Beirut on August 6, 2020 to meet all political actors following the blasts that devastated the Lebanese capital. / AFP / STEPHANE DE SAKUTIN
مبنى السفارة اللبنانية في باريس (أرشيفية)
ديون لبنان

وسط الأزمة المالية.. لبنان يبحث عن مانحين لتمويل سفاراته

طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين

بيروت - رويترز

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طلب لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره في دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج.

وطلبت وزارة الخارجية، في منشور بتاريخ 25 يناير اطلعت عليه وكالة "رويترز، من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، والرد على طلبها في غضون أسبوعين.

مغتربون لبنانيون في محيط السفارة في لبنان خلال تظاهرات أكتوبر 2019
مغتربون لبنانيون في محيط السفارة في لبنان خلال تظاهرات أكتوبر 2019

وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة.

من جانبهما، قال مصدران دبلوماسيان لبنانيان لوكالة "رويترز" إن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير الماضي. وقال مصدر إنه تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم.

السفارة اللبنانية في موسكو
السفارة اللبنانية في موسكو
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ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه "واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ". واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في ديسمبر إنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر. وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالاً.

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