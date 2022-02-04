التحالف الدولي: داعش هُزم إقليمياً وغير قادر على السيطرة

أكد التحالف الدولي ضد داعش هزيمة التنظيم إقليمياً وعدم قدرته على السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، مشيراً إلى أن تهديده لا يزال مستمراً.

وأوضح نيك دوسيتش مدير مجموعة المستشارين العسكريين، أن هذا "لا يعني غياب التهديد المستمر لداعش"، واصفاً التنظيم بأنه أصغر حجماً وأكثر قدرة على التنقل، ولا يزال يبحث عن أهداف ضعيفة.

مادة اعلانية

كذلك، أضاف "لهذا السبب ينصب التركيز على استمرار التأكيد على هزيمة داعش من خلال تقديم المشورة. وتكمن أهمية هذه المرحلة في تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة والكفاءة التشغيلية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

"الهزيمة الدائمة"

وقال في بيان اليوم الجمعة، أنه يواصل تفويضه الأساسي للحفاظ على "الهزيمة الدائمة" للتنظيم بالعمل مع القوات الشريكة من خلال دوره في تقديم "المشورة والمساعدة والتمكين".

كما، أوضح أن أهم نقاط مهمة "المشورة" تتم في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بغداد وفي مركز التنسيق مع إقليم كردستان العراق بمحافظة أربيل.

وبيّن أنه "في كلا الموقعين، يعمل مستشارون من دول التحالف المختلفة.. جنباً إلى جنب مع قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة للمساعدة في إيجاد حلول للتحديات الموجودة في بيئة معقدة".

دعم القوات العراقية والبيشمركة

إلى ذلك، أكد أن التحالف يقدم المشورة للقيادات العليا والقادة في قوات الأمن العراقية والبيشمركة على المستوى العملياتي بشكل يومي.

وكانت قوات أميركية نفذت عملية أمس الخميس في شمال غرب سوريا قتلت فيها أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم داعش.

فقد أكد الجنرال الأميركي، كينيث ماكنزي، أنّ القوات الأميركية منحت زعيم التنظيم فرصة لتسليم نفسه، قبل أن يختار في نهاية المطاف تفجير نفسه.