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مصدر فرنسي: بوتين يعتبر ماكرون طرفاً يمكن الحوار معه

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ماكرون وبوتين (فرانس برس)
ماكرون وبوتين (فرانس برس)
مصادر للعربية

مصدر فرنسي: بوتين يعتبر ماكرون طرفاً يمكن الحوار معه

دبي - العربية.نت

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قبل أيام من توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو والمقررة يوم الاثنين وإلى كييف الثلاثاء، كشف مصدر رئاسي فرنسي ‏أن ‏الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بجهود ماكرون لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المصدر لمراسل العربية/الحدث، أن المحادثة الهاتفية الأخيرة قال فيها بوتين إنه ينتظر ماكرون في موسكو ويعتبره طرفاً يمكن إجراء محادثات نوعية معه.

للمرة الثانية خلال أيام.. ماكرون يهاتف بوتين حول أوكرانيا العرب والعالم للمرة الثانية خلال أيام.. ماكرون يهاتف بوتين حول أوكرانيا

‏كما أوضح أن الرئيس الأوكراني أبلغ ماكرون أنه يثق بجهوده، مشيراً إلى أن ماكرون سيناقش في موسكو موضوع الضمانات الأمنية ودور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمة الحالية.

وسيناقش أيضاَ النظام الأوروبي الجديد للأمن، موضحاً أن ماكرون وبوتين تفاهما على أن تأخذ المحادثات الوقت الذي يجب أن تأخذه للوصول إلى نتيجة.

كذلك، قال إنه من الطبيعي ألا يحصل تفاهم على كل شيء في لقاء واحد ولكن على الأقل سيعمل الرئيسان على التوصل إلى عناصر معينة تشكل أرضية للجهود المستقبلية.

محادثات مع بايدن وأردوغان

وأشار المصدر الرئاسي الفرنسي إلى أن ماكرون ربما يجري محادثات جديدة مع الرئيس الأميركي جو بايدن وقد يتحادث أيضاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً في الأول من فبراير مع بوتين، وذلك عقب اتصال سابق للرئيسين يوم الجمعة الماضي.

بايدن رفقة ماكرون
بايدن رفقة ماكرون

وأضاف ماكرون أنه وبوتين رحبا بالتقدم المحرز في المحادثات بشأن الوضع في أوكرانيا في إطار صيغة نورماندي.

يذكر أنه منذ نهاية 2021 تُتهم روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم.

غير أن موسكو تنفي أي مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف شرقاً.

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