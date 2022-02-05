أردوغان يعلن إصابته وزوجته بكورونا.. والأعراض خفيفة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إصابته بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال أردوغان في تغريدة إنه وزوجته مصابان بأعراض خفيفة للفيروس، مؤكداً أنه سيواصل عمله من المنزل، وفق رويترز.

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يذكر أن تركيا شهدت مستويات قياسية لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، مع تسجيل وزارة الصحة 11157 حالة الجمعة.

كما تشهد البلاد عدداً كبيراً من الوفيات بسبب كوفيد-19، مع تسجيل 248 حالة الجمعة، وهو مستوى لم تشهده منذ أكتوبر.

يشار إلى أنه في أواخر ديسمبر، بلغت الحالات اليومية حوالي 20 ألفاً غير أنها ترتفع منذ ذلك الحين بسبب المتحور أوميكرون الشديد العدوى.