تظاهرة في الخرطوم دعماً للجيش.. وتنديدا بتدخلات الخارج

تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني السبت أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، في رسالة معارضة لمؤيدي الحكم المدني الذين ما فتئوا يدعون إلى التظاهر رفضا لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد ولو انتقاليا، وتعبيرا عن نبذهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات المسلحة برئاسة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي (2021).

وهاجم مؤيدو الجيش الذين شارك بعضهم في المسيرة ممتطين خيولاً، ما وصفوه بـ"التدخلات الأجنبية" .

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كما هتفوا معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة في البلاد.

قطار من عطبرة

أتى ذلك، بعد أن استقل المئات من المتظاهرين صباحا القطار من عطبرة (250 كلم شمال العاصمة)، للانضمام إلى المسيرة في الخرطوم

فيما حاول عشرات من أنصار الحكم المدني، منعهم من صعود القطار، من دون جدوى، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

ضد المبادرة الأممية

وقبل عشرة أيام، تظاهر آلاف من أنصار الجيش أيضاً أمام مقر الأمم المتحدة وهاجموا المنظمة الدولية ومبادرتها للحوار.

يذكر أن ممثل الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرثيس، كان أطلق قبل أسابيع مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين في البلاد، والخروج بمقترحات سياسية، تؤدي إلى حل الأزمة التي تفجرت منذ أكتوبر الماضي.

إلا أنه حتى الآن لم يفلح في تحقيق اختراق في المواقف. إذ لا تزال المجموعات المدنية متمسكة برفضها مشاركة المكون العسكري في الحكم، مطالبة بحكم مدني صرف، يفضي إلى انتخابات تشريعية العام المقبل.

فيما أكد البرهان الذي يرأس القوات المسلحة ومجلس السيادة الرئاسي، أنه لن يتخلى عن مسؤولياته في الحكم قبل إجراء الانتخابات.