.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عشية زيارة ماكرون لروسيا.. دعوة فرنسية للحوار

  • الخط
ماكرون بوتين
ماكرون بوتين
روسيا و أوكرانيا

عشية زيارة ماكرون لروسيا.. دعوة فرنسية للحوار

ماكرون يتحدث هاتفيا مع بايدن قبل لقائه مع الرئيس الروسي

باريس - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة أخرى الأحد مع نظيره الأميركي جو بايدن في إطار مشاوراته عشية لقائه الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الهاتفي الذي استمر 40 دقيقة جزء من "منطق التنسيق" قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم التوجه الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بايدن رفقة ماكرون
بايدن رفقة ماكرون

وأشار ماكرون إلى أنه "سيناقش شروط خفض التصعيد" على الحدود مع أوكرانيا حيث يتهم الغربيون موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود لغزو محتمل، وهو ما تنفيه روسيا التي تؤكد أنها تريد فقط ضمان أمنها.

وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث في نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ورئيسا وزراء لاتفيا كريسجانيس كارينز واستونيا كايا كلاس.

انتشار روسي على حدود أوكرانيا
انتشار روسي على حدود أوكرانيا

وكان قد تحدث مع نظيره الأميركي الثلاثاء، وأكد الرئيسان حينها "دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها" وتعهدا بالبقاء "على اتصال وثيق" بشأن هذا الملف، بحسب البيت الأبيض.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية الأحد أنهما "اتفقا على التحدث مرة أخرى قريبا".

بالصور.. انتشار عسكري على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بالصور.. انتشار عسكري على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا

وقد صرح ماكرون لصحيفة "جي دي دي" الأسبوعية بخصوص اللقاء مع بوتين بأنه "علينا أن تكون واقعيين للغاية"، وأضاف "لن نحصل على خطوات أحادية الجانب" من روسيا "لكن من الضروري تجنب تدهور الوضع قبل بناء آليات وخطوات ثقة متبادلة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار السلطات المغربية تردم فوهة بئر الطفل ريان.. والتربة مهددة بالانهيار
اكتشف المزيد