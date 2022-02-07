بعد وساطة فرنسية.. أذربيجان تفرج عن ‭8‬ سجناء من أرمينيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن أذربيجان أفرجت عن ثمانية سجناء من أرمينيا في محاولة لتيسير إجراء محادثات جديدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي حول الصراع الحدودي بين البلدين.

وكتب شارل ميشيل على "تويتر": "إفراج أذربيجان عن ثمانية معتقلين من أرمينيا وترحيلهم إلى بلدهم يُعد بادرة أخرى على التطورات الإيجابية بعد الاجتماع مع إيمانويل ماكرون ورئيس أذربيجان (إلهام علييف) ورئيس وزراء أرمينيا (نيكول باشينيان)".

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وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة".

من جهته، قال ماكرون إن فرنسا أرسلت طائرة لنقل سجناء أرمينيا المفرج عنهم.

وكتب ماكرون على "تويتر": "هذا الأمر جاء بفضل دبلوماسيّينا وعسكريّينا الذين جرى تكليفهم بهذه العملية".

وفي أكتوبر الماضي، طردت قوات أذربيجان قوات من أرمينيا من أراض كانت تسيطر عليها منذ التسعينات في إقليم ناغورنو كاراباخ وما حوله، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار.

وقالت أرمينيا وأذربيجان وروسيا في وقت لاحق في نوفمبر الماضي إنها وقعت اتفاقاً لإنهاء الصراع العسكري على الإقليم بعد إراقة الدماء على مدى أكثر من شهر.