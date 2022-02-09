.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لتعزيز العلاقات.. قيادات سودانية رفيعة زارت إسرائيل

  • الخط
قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

لتعزيز العلاقات.. قيادات سودانية رفيعة زارت إسرائيل

مصادر مطلعة أوضحت للعربية أن تلك الزيارة السودانية سبقتها زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، زار وفد سوداني مؤخرا إسرائيل، بحسب ما أكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء.

كما أوضح المصدر أن قيادات رفيعة من الجيش والاستخبارات السودانية، زاروا إسرائيل هذا الأسبوع، بحسب ما أكدت وكالة رويترز.

مصادر: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل السودان مصادر: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

كذلك، أشار إلى أن مسؤولا سودانيا يزور تل أبيب حاليا سعيا لتعزيز العلاقات، بعد أن وصل في بداية الأسبوع.

وفد إسرائيلي في الخرطوم

وفي نفس السياق، أكدت مصادر للعربية/الحدث أن وفدا يترأسه ضابط رفيع من الجيش قام بزيارة سرية إلى إسرائيل، حيث التقى قيادات من الجيش والأمن الإسرائيليين.

كما أشارت إلى أن تلك الزيارة السودانية، سبقتها زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن الهدف من هذا التحرك، تقوية العلاقات بين البلدين عبر زيارات متبادلة ودفع أوجه التعاون الممكنة.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية أو القوات السودانية.

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن البلدين كانا أعلنا في 2020 استعدادهما لتطبيع العلاقات، عبر بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين الطرفين.

إلا أن تلك الخطوة أثارت في حينه انتقادات من قبل بعض المجموعات المدنية، التي اعتبرت أن حكماً انتقاليا لا يمكن أن يلزم قانونا البلاد بمثل تلك القرارات.

ما دفع وزارة الخارجية السودانية في 23 أكتوبر 2020 إلى التوضيح أن الحكومة اتخذت خطوة الاتفاق على التطبيع مع إسرائيل، لكنها تترك للبرلمان الانتقالي، الذي لم يُشكَّل بعد، أمر قبولها أو رفضها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة
اكتشف المزيد