لتعزيز العلاقات.. قيادات سودانية رفيعة زارت إسرائيل
مصادر مطلعة أوضحت للعربية أن تلك الزيارة السودانية سبقتها زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم
من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، زار وفد سوداني مؤخرا إسرائيل، بحسب ما أكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء.
كما أوضح المصدر أن قيادات رفيعة من الجيش والاستخبارات السودانية، زاروا إسرائيل هذا الأسبوع، بحسب ما أكدت وكالة رويترز.
كذلك، أشار إلى أن مسؤولا سودانيا يزور تل أبيب حاليا سعيا لتعزيز العلاقات، بعد أن وصل في بداية الأسبوع.
وفد إسرائيلي في الخرطوم
وفي نفس السياق، أكدت مصادر للعربية/الحدث أن وفدا يترأسه ضابط رفيع من الجيش قام بزيارة سرية إلى إسرائيل، حيث التقى قيادات من الجيش والأمن الإسرائيليين.
كما أشارت إلى أن تلك الزيارة السودانية، سبقتها زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.
إلى ذلك، أوضحت المعلومات أن الهدف من هذا التحرك، تقوية العلاقات بين البلدين عبر زيارات متبادلة ودفع أوجه التعاون الممكنة.
في المقابل، لم يصدر أي تأكيد من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية أو القوات السودانية.
يذكر أن البلدين كانا أعلنا في 2020 استعدادهما لتطبيع العلاقات، عبر بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين الطرفين.
إلا أن تلك الخطوة أثارت في حينه انتقادات من قبل بعض المجموعات المدنية، التي اعتبرت أن حكماً انتقاليا لا يمكن أن يلزم قانونا البلاد بمثل تلك القرارات.
ما دفع وزارة الخارجية السودانية في 23 أكتوبر 2020 إلى التوضيح أن الحكومة اتخذت خطوة الاتفاق على التطبيع مع إسرائيل، لكنها تترك للبرلمان الانتقالي، الذي لم يُشكَّل بعد، أمر قبولها أو رفضها.
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