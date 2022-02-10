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وسط أزمة أوكرانيا.. روسيا تبدأ مناورات مشتركة في بيلاروسيا

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This handout video grab taken and released by the Russian Defence Ministry on February 2, 2022 shows tanks on a field during joint exercises of the armed forces of Russia and Belarus as part of an inspection of the Union State's Response Force, at a firing range in Belarus. Russian Defence Minister Sergei Shoigu arrived in Belarus on February 3, 2022 for talks with strongman leader Alexander Lukashenko and troop inspections ahead of the joint drills with Belarus later this month. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
روسيا و أوكرانيا

وسط أزمة أوكرانيا.. روسيا تبدأ مناورات مشتركة في بيلاروسيا

الرئيس الأوكراني يندد بالمناورات قرب حدود بلاده معتبراً أنها وسيلة "ضغط نفسي"

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي اليوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو وسط توتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

سيتدرّب الجنود على "تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد" إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

وفاقمت المناورات التوتر بين روسيا والغرب الذي يتّهم موسكو بحشد حوالي 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تحضيراً لغزو محتمل.

من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
  • من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
  • من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
  • من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
  • من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
  • من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
  • من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
6 صور
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا
من تدريبات مشتركة سابقة تمت هذا الشهر بين الجيشين الروسي والبيلاروسي في بيلاروسيا

ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي.

وفي ردّه على المخاوف الغربية، شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.

من جهته ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالمناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا قرب حدود بلاده معتبرا أنها وسيلة "ضغط نفسي".

وقال في بيان إن "حشد القوات عند الحدود يمثّل وسيلة ضغط نفسي من قبل جيراننا.. لدينا اليوم ما يكفي من القوات للدفاع بشرف عن بلدنا".

يأتي هذا بينما قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي خلال مؤتمر صحافي: "لقد واصلنا، بما في ذلك في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا".

وأضاف كيربي: "لن نعطي أرقاماً محددة لكنها مستمرة في الزيادة"، مشيراً إلى وجود "أكثر من 100 ألف" عسكري روسي على الحدود حالياً.

وتابع كيربي: "نرى أيضاً مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها".

حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
  • حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
13 صور
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
حشد عسكري روسي في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا
نائبة وزير دفاع أوكرانيا: روسيا ليست جاهزة لاجتياح وشيك العرب والعالم روسيا و أوكرانيا نائبة وزير دفاع أوكرانيا: روسيا ليست جاهزة لاجتياح وشيك

وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يواصل تعزيز قدراته العسكرية.. كل يوم يمنح نفسه المزيد من الخيارات، كل يوم يعزز قدراته، كل يوم يواصل زعزعة الاستقرار في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ليست لديها نية لتنفيذ أي عمليات في أوكرانيا غير العضو في حلف شمال الأطلسي، في حين بدأت طليعة 3000 عسكري أميركي في الانتشار في بولندا ورومانيا، بهدف "طمأنة" أعضاء الجناح الشرقي في حلف "الناتو".

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وإن كان المسؤولون الأميركيون يعتقدون أن فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قراراً بشأن شن هجوم.

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