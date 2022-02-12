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البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في "الهادئ"

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The Virginia-class USS North Dakota (SSN 784) submarine is seen during bravo sea trials in this U.S. Navy handout picture taken in the Atlantic Ocean August 18, 2013. The Navy commissioned its newest attack submarine North Dakota, during a ceremony October 25, 2014, at Submarine Base New London in Groton, Connecticut, defense officials announced. REUTERS/U.S. Navy/Handout (MID-SEA - Tags: MILITARY) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
غواصة أميركية من طراز "فرجينيا" (أرشفيية)
روسيا و بوتين

البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في "الهادئ"

موسكو استدعت الملحق العسكري الأميركي بعد الحادث الذي وصفته بـ"انتهاك" لمياهها الإقليمية في أقصى الشرق الروسي

العربية.نت

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طردت مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة نووية أميركية من طراز "فرجينيا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، حسب ما قالت وزارة الدفاع الروسية السبت.

وكانت المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ"الصعود إلى السطح"، حسب موسكو.

المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" (أرشيفية)
المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" (أرشيفية)

وبعد رفضها، استخدمت المدمّرة "وسائل مناسبة"، لم تُحدد، لإجبار الغواصة على "مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسي.

وتم رصد الغواصة أثناء قيام روسيا بمناورات بحرية في تلك المنطقة. ووقعت الحادثة اليوم السبت الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش.

ورصدت الغواصة الأميركية خلال مناورات روتينية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية قرب جزيرة أوروب، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

إحدى جزر الكوريل (أرشيفية)
إحدى جزر الكوريل (أرشيفية)
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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع استدعت الملحق العسكري الأميركي اليوم السبت بعد أن شكت من انتهاك الغواصة الأميركية مياهها الإقليمية في أقصى الشرق.

ووقع الحادث قبل ساعات من بدء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مع بلوغ التوترات الروسية-الأميركية حول أوكرانيا ذروتها.

وتقوم البحرية الروسية بمناورات واسعة النطاق في العديد من البحار والمحيطات.

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