البحرية الروسية تطرد غواصة أميركية من مياهها في "الهادئ"
موسكو استدعت الملحق العسكري الأميركي بعد الحادث الذي وصفته بـ"انتهاك" لمياهها الإقليمية في أقصى الشرق الروسي
طردت مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة نووية أميركية من طراز "فرجينيا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، حسب ما قالت وزارة الدفاع الروسية السبت.
وكانت المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ"الصعود إلى السطح"، حسب موسكو.
وبعد رفضها، استخدمت المدمّرة "وسائل مناسبة"، لم تُحدد، لإجبار الغواصة على "مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسي.
وتم رصد الغواصة أثناء قيام روسيا بمناورات بحرية في تلك المنطقة. ووقعت الحادثة اليوم السبت الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش.
ورصدت الغواصة الأميركية خلال مناورات روتينية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية قرب جزيرة أوروب، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع استدعت الملحق العسكري الأميركي اليوم السبت بعد أن شكت من انتهاك الغواصة الأميركية مياهها الإقليمية في أقصى الشرق.
ووقع الحادث قبل ساعات من بدء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن مع بلوغ التوترات الروسية-الأميركية حول أوكرانيا ذروتها.
وتقوم البحرية الروسية بمناورات واسعة النطاق في العديد من البحار والمحيطات.
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