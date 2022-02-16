استعدادا لغزو روسي.. "فريق النمر" يدير العمليات بأوكرانيا من البيت الأبيض
يتكون "فريق النمر" من مجموعة من الخبراء ومسؤولين أميركيين.. يرسم الفريق السيناريوهات والخطط لكيفية الرد على كافة التحركات الروسية، من العرض المحدود للقوة إلى الغزو الكامل
فيما تتسارع الخطوات الدبلوماسية الأميركية الأوروبية لاحتواء الأزمة الروسية الأوكرانية وتفادي حرب محتملة، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post عن خطة البيت الأبيض لتشكيل فريق متخصص، منذ نوفمبر الماضي، يُدعى "فريق النمر" ضمن إطار استجابته للغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.
فما هو "فريق النمر" الأميركي؟
يتكون "فريق النمر" من مجموعة من الخبراء ومسؤولين أميركيين، وهو يدير العمليات الأميركية في أوكرانيا من البيت الأبيض.
يرسم الفريق السيناريوهات والخطط لكيفية الرد على كافة التحركات الروسية، من العرض المحدود للقوة إلى الغزو الكامل.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الاستجابات المحتملة السريعة ستشمل الأسبوعين الأولين من الغزو الروسي.
ورغم يقظة واستعداد "فريق النمر" لا يزال الحوار هو الحل المفضل حتى اللحظة.
البيت الأبيض كان حذر من أن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت"، مكررا في الوقت نفسه التأكيد على أن "الطريق إلى الدبلوماسية لا يزال مفتوحا لحل الأزمة".
من جهته، قال جوناثان فينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: "لا تزال الدبلوماسية أملنا لتجنب استخدام الخطط ودليل الإجراءات الجاهزة".
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