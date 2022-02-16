بعد زيارته للإمارات.. أردوغان: نسعى لتعزيز علاقاتنا بدول الخليج
الرئيس التركي: سعينا جاهدين من أجل تحسين البنية التحتية رغم الضغوط التي واجهناها
نقلت قناة تي آر تي التركية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستعزز علاقاتها بالدول الداعمة لتركيا، وفي مقدمتها دول الخليج.
وأضاف "سنعزز علاقاتنا مع الدول التي تدعم تركيا ونموها وفي مقدمتها دول الخليج". وتابع قائلا "سعينا جاهدين من أجل تحسين البنية التحتية رعم الضغوط التي واجهناها".
وقال الرئيس التركي إن بلاده تدعم أمن واستقرار الإمارات ولا تفرق بين أمن تركيا وأمن منطقة الخليج.
وكتب أردوغان على حسابه في "تويتر": "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".
لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج
وأضاف: "نحن على ثقة بأن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا، ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".
وكان أردوغان، الذي زار الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2013 ، قد وصل الاثنين والتقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
واليوم التقى أردوغان مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض إكسبو 2020 دبي.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الإمارات وتركيا وقعتا الاثنين بياناً مشتركاً حول بدء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي للتجارة والاستثمار، كما وقعتا عدداً من الاتفاقيات الثنائية.
ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد لتركيا في نوفمبر الماضي.
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