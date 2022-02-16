.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"لستُ مَنْ تعتقدون".. محاكمة مسن أفغاني بهولندا في "جرائم حرب"

  • الخط
A Taliban soldier stands in Pul-e-Charkhi prison in Kabul, Afghanistan, September 15, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
عناصر من طالبان يتفقدون سجن بل شرخي في سبتمبر الماضي
أفغانستان

"لستُ مَنْ تعتقدون".. محاكمة مسن أفغاني بهولندا في "جرائم حرب"

سبعيني أفغاني يُحاكَم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم في الثمانينيات داخل سجن في أفغانستان يدفع ببراءته مؤكداً أن هناك "خطأ في الهوية"

لاهاي - أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

مثل أفغاني عمره 76 عاماً أمام محكمة في هولندا، اليوم الأربعاء، بتهم إساءة معاملة معتقلين سياسيين في سجن سيئ السمعة في كابل خلال الثمانينيات.

وقال المتهم عبد الرزاق رفيف للقضاة في محكمة لاهاي الابتدائية إن محاكمته جزء من "مشكلة خطأ في الهوية". وتعتقد الشرطة أن اسمه الأخير عندما عاش في أفغانستان كان عارف. وأضاف المتهم: "لست الشخص الذي تظنونه".

محكمة لاهاي الابتدائية
محكمة لاهاي الابتدائية

اتُهم الرجل رسمياً بالمشاركة في معاملة غير إنسانية وحرمان من الحرية بحق مساجين في سجن بكابل. ويواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً في حال أدين.

ويزعم الادعاء أن المتهم كان قائداً ورئيساً للشؤون السياسية في سجن بل شرخي سيئ السمعة في كابل من 1983 حتى 1990 عندما كان آلاف المعارضين للنظام الشيوعي معتقلين فيه لسنوات دون محاكمة عادلة.

آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980 مرددين
آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980 مرددين

وأفاد شاهد في المحكمة أن السجناء تعرضوا للتعذيب باستمرار وأحياناً صعقوا بالكهرباء وتعرضوا للضرب وقلعت أظافرهم، كما سجنوا أيضاً في ظروف غير صحية وسط تكدس.

وأضاف الشاهد: "لا يمكنك حتى أن تحبس حيوانات في حظيرة بالطريقة التي حبسنا بها فيه".

وسافر فريق هولندي من المحققين في جرائم الحرب حول العالم لمقابلة ضحايا وشهود في القضية التي طُرحت في هولندا لأن المتهم يحمل الجنسية الهولندية منذ أن انتقل إلى البلاد عام 2001، على الأرجح باسم مستعار.

وألقي القبض على المسن الأفغاني الأب لخمسة أبناء في منزله بمدينة كيركرادا جنوب هولندا في 2019 وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت.

جنود يحملون سجينا تم إطلاق سراحه من سجن بل شرخي في يناير 1980
  • جنود يحملون سجينا تم إطلاق سراحه من سجن بل شرخي في يناير 1980
  • آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980
  • آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980
3 صور
جنود يحملون سجينا تم إطلاق سراحه من سجن بل شرخي في يناير 1980
جنود يحملون سجينا تم إطلاق سراحه من سجن بل شرخي في يناير 1980
آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980
آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980
آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980
آلاف الأفغان يجتاحون سجن بل شرخي في يناير 1980
قلق أميركي من اتهامات "مريبة" بحق المعارض الروسي نافالني العرب والعالم قلق أميركي من اتهامات "مريبة" بحق المعارض الروسي نافالني

وقالت ميريام بلوم، واحدة من ممثلي الادعاء، لوكالة "أسوشييتد برس": "نعتقد أنه من المهم للغاية أن يحاكم مرتكبو جرائم الحرب هذه، وهي أخطر جرائم على الإطلاق، في النهاية بغض النظر عن وقت ارتكابها. ولا نريد أن تكون هولندا ملاذاً آمنا لمجرمي الحرب، حتى لو وقعت الجرائم منذ زمن طويل وبعيداً للغاية عن هولندا".

وقضية الأربعاء ليست الأولى التي تتعامل فيها محاكم هولندية مع جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.

ففي 2008، أيدت المحكمة العليا في هولندا أحكام محاكم أدنى درجة في لاهاي دانت ضابطين رفيعي المستوى بالاستخبارات الحربية الأفغانية في تهم تعذيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دور "الجنس اللطيف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا دور "الجنس اللطيف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد