.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لافروف: الناتو غير مستعد لتنفيذ مقترحاتنا الأمنية

  • الخط
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اليوناني نيكوس دندياس (فرانس برس)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اليوناني نيكوس دندياس (فرانس برس)

لافروف: الناتو غير مستعد لتنفيذ مقترحاتنا الأمنية

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة التأكيد على أن حلف شمال الأطلسي غير مستعد لتنفيذ المقترحات أو الضمانات الأمنية التي طلبتها روسيا، من أجل خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، من موسكو إن أوكرانيا ما زالت ترفض التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك.

أكبر مشكلة بين موسكو وكييف.. ماذا نعرف عن دونباس؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أكبر مشكلة بين موسكو وكييف.. ماذا نعرف عن دونباس؟

كما اعتبر أن الغرب يحدث ضوضاء دون مبرر وضجيجا لا سبب له حول أوكرانيا، بهدف تحقيق أهداف جيواستراتيجية

أوروبا الشرقية

فيما أوضح دندياس أن النقاش كان مثمرا، وتطرق إلى التعاون الثنائي بين البلدين.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر بعد انتهاء الاجتماع: "لقد أجرينا مناقشة مثمرة حول تعزيز التعاون الثنائي في سياق العلاقات التاريخية بين اليونان وروسيا، والوضع في أوروبا الشرقية، والأمن في أوروبا عامة وشرق البحر المتوسط أيضا".

مطالب الروس

يشار إلى أن روسيا التي تدهورت علاقاتها مع حلف الناتو بشكل دراماتيكي منذ أشهر على خلفية الأوزمة الأوكرانية والحشود العسكرية على الحدود مع الجارة الغربية الساعية للانضمام إلى الحلف، كانت طالبت أكثر من مرة تهدئة مخاوفها الأمنية، من أجل خفض التصعيد.

ودعت الحلف إلى وقف تحركاته العسكرية وتوسعه في الشرق الأوروبي الذي تعتبره موسكو "حديقتها الخلفية" أو بعدا جغرافيا وسياسيا حساسا، يطال أمنها الاستراتيجي والقومي.

القاعدة العسكرية الأميركية في منطقة Redzikowo ببولندا (فرانس برس)
القاعدة العسكرية الأميركية في منطقة Redzikowo ببولندا (فرانس برس)

كما طالبت برفض انضمام كييف إلى الناتو، ما يرفضه الأخير والجارة الغربية أيضا.

إلى ذلك، تمسكت برفضها نشر الصواريخ الأميركية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في عدد من المناطق الأوروبية التي تعتبرها حيوية لأمنها، مثل بولندا، أو إستونيا ولاتفيا، وليتوانيا ورومانيا.

إلا أن تلك المطالب لم تلق حتى الساعة على ما يبدو آذانا صاغية، فيما تتواصل التحركات العسكرية الروسية على الحدود، بالتزامن مع تهديدات الناتو بالتصدي لموسكو في حال نفذت أي غزو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا سحبت فرنسا قواتها المخصصة لمحاربة الإرهاب من مالي؟ لماذا سحبت فرنسا قواتها المخصصة لمحاربة الإرهاب من مالي؟
اكتشف المزيد