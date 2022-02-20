الناتو: مؤشرات على أن روسيا ستشن هجوماً كاملاً على أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت من أن "كل المؤشرات تدل على أن روسيا تعتزم شن هجوم كامل" على أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ في مقابلته مع قناة "إيه آر دي" الألمانية: "نحن جميعاً متفقون على القول إن خطر وقوع هجوم مرتفع جداً".

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نقل الموظفين

يشار إلى أن المقابلة بثت بعيد إعلان مسؤول في حلف شمال الأطلسي لفرانس برس أن الحلف نقل موظفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة في غرب البلاد، وإلى بروكسل حيث مقرّه، وذلك لضمان سلامتهم.

ولم يعط المسؤول أي تفاصيل بشأن أعداد هؤلاء الموظفين، مكتفياً بالقول إن "سلامة موظفينا أمر بالغ الأهمية، لذلك تم نقل الموظفين إلى لفيف وبروكسل. ومكاتب حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا لا تزال تعمل".

مراقبة الوضع

كما أكد أن "حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيه يراقبون الوضع من كثب ويقيمونه، ويواصلون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية".

يذكر أن دول غربية عدة كانت نقلت دبلوماسييها من كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولندا، وذلك خشية غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

والولايات المتحدة هي القوة الرئيسية في حلف شمال الأطلسي وقد حذر رئيسها جو بايدن الجمعة من أنه "مقتنع" بأن روسيا ستشن في غضون أسبوع هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.