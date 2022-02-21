بوتين: نسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن هناك العديد من التهديدات تحيط بروسيا، مشدداً بالقول إن قبول أوكرانيا في حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا، ومؤكداً أن موسكو تسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمي.

جاء ذلك في ختام جلسة لمجلس الأمن القومي الروسي، قال عنها الرئيس الروسي إنها تهدف لتحديد مصير دونيتسك ولوغانسك.

مادة اعلانية

وأضاف بوتين بالقول: نريد ردا خطيا واضحا على مطالبنا الأمنية، مضيفاً أن أوكرانيا لا تريد الالتزام باتفاقية مينسك.

الرئيس الروسي قال مخاطباً الحضور: ندرس طلب الاعتراف باستقلال كل من دونيتسك ولوغانسك.

وقال إنه أخبر الأميركيين أن يجمدوا قرار انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، مشيراً إلى أن الأميركيين أقروا بأن أوكرانيا غير جاهزة للانضمام للناتو.

كما أضاف أن الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون أكد استعداد أوكرانيا لتطبيق بنود اتفاق مينسك، مشيراً إلى أن "هناك تناقض في مواقف وتصرفات أوكرانيا".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الناتو أصر على بقاء أبوابه مفتوحة لانضمام دول مثل أوكرانيا، مشدداً على أنه غير مقبول أن تقوم أي دولة ببناء أمنها على حساب دول أخرى.

لافروف أكد أن الغرب لم يبد أي جدية بشأن مطالب روسيا الأمنية، مشدداً على أن "الغرب يتجاهل مخاوف روسيا الأمنية".

وزير الخارجية الروسي أكد أن "الكرة في ملعب واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية"، مشيراً إلى أن "أي إعلان عن عدم ضم أوكرانيا للناتو من شأنه تخفيف التصعيد".

كما أعلن لافروف عن لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جنيف الخميس المقبل.

ومن جانبه، قال نائب رئيس إدارة الكرملين ديمتري كوزاك إن الوضع المعيشي مأساوي في مناطق شرق أوكرانيا.