لابيد: في حال اندلاع حرب بأوكرانيا.. سنساند حليفتنا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن تل أبيب ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة على الرغم من المصلحة الإسرائيلية بالحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.

وأدلى لابيد بهذه التصريحات خلال مقابلة خاصة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، وقال خلالها، إنه "إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن إسرائيل ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس".

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وأضاف لابيد أنه "في هذه المرحلة يختلف تقييمنا الاستخباراتي عن تقييم الأميركيين والبريطانيين، نحن نقدر أن فرص غزو روسيا لأوكرانيا أقل بالنسبة للتقديرات الأميركية، لكننا بالتأكيد نستعد لذلك".

وتابع لابيد قائلا: "لكننا بالتأكيد نستعد لكل الاحتمالات. استعداداتنا في مدينة لفيف (غربي أوكرانيا) جاهزة لاستيعاب طاقم السفارة الإسرائيلية".

وحول ما إذا كانت إسرائيل ستشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، قال لابيد إنه "على الرغم من الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو والتنسيق الأمني، إلا أنه يتوجب علينا النظر في هذا الأمر".