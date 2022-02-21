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"القبة سي".. جديد إسرائيل لحماية نفسها من صواريخ وكلاء إيران

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An Iron Dome defence system battery, designed to intercept and destroy incoming short-range rockets and artillery shells, is pictured near the border with Lebanon in northern Israel on February 18, 2022. Israel's military said its air defences fired at an unmanned aerial vehicle that had crossed into its airspace from Lebanon today, the second such incident in as many days. (Photo by JALAA MAREY / AFP)
بطاريات تابعة للقبة الحديدية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان (أرشيفية)
ميليشيات إيران

"القبة سي".. جديد إسرائيل لحماية نفسها من صواريخ وكلاء إيران

منظومة "القبة سي" نسخة بحرية من "القبة الحديدية" التي تستخدم في إسقاط الصواريخ.. وستوضع على سفن حربية إسرائيلية من أحدث طراز في البحر المتوسط

العربية.نت

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أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها اختبرت بنجاح نظام دفاع جوي بحري جديد، واعترضت سلسلة من التهديدات، في ما وصفه المسؤولون بأنه "طبقة مهمة من الحماية في مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة".

ومنظومة "القبة سي" نسخة بحرية من "القبة الحديدية" التي استُخدمت في إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدار العقد الماضي.

سفينة حربية إسرائيلية في حيفا (أرشيفية)
سفينة حربية إسرائيلية في حيفا (أرشيفية)

وستوضع "القبة سي" على سفن حربية إسرائيلية من أحدث طراز، والتي ستحمي ساحل إسرائيل وأصولها البحرية من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأوضحت وزارة الدفاع أن اختبار الاثنين حاكى مجموعة من التهديدات القادمة منها صواريخ وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وقال بيني غانتس وزير الدفاع: "الأنظمة التي نطورها كجزء من مجموعة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لإسرائيل تمكننا من العمل في مواجهة وكلاء إيرانيين في المنطقة والدفاع في مواجهة أنظمة أسلحتهم، التي تُحدَّث باستمرار".

وأضاف: "نحن مستمرون في كوننا قبلهم بخطوتين، وسنستمر في تطوير وتحديث قدراتنا للحفاظ على التفوق الأمني في المنطقة".

بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي
بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي
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و"القبة سي" ستصبح جزءًا من منظومة دفاع صاروخية متعددة الطبقات لإسرائيل والتي ستتضمن أسلحة قادرة على اعتراض أي شيء من الصواريخ طويلة المدى إلى قصيرة المدى.

ويأتي الاختبار في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً للتوترات. وأطلقت ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعوم من إيران طائرتين مسيرتين نحو المجال الجوي الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

ويعتقد أن إيران توشك على توقيع اتفاق نووي دولي جديد مع القوى العالمية سيخفف عنها العقوبات المكبلة. وتعارض إسرائيل الاتفاق وتخشى أن تحول إيران الأموال المفرج عنها إلى وكلاء مثل حزب الله.

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