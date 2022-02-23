كييف تستدعي الاحتياط.. وتدعو مواطنيها لمغادرة موسكو فوراً
على وقع التصعيد الروسي المتواصل، حثت أوكرانيا اليوم الأربعاء مواطنيها على مغادرة الأراضي الروسية.
فيما دعت إلى زيادة الضغط الدولي على موسكو من أجل ردعها. وقال وزير الخارجية دميتري كوليبا في تغريدات على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "يجب الآن تصعيد الضغط لوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضرب اقتصاده".
كما شكر الدول الغربية على ما وصفها بالخطوات الحاسمة التي اتخذتها أمس، داعيا إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا الآن، لمنعها من القيام بمزيد من "العدوان"
استدعاء الاحتياط
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع استدعاء قوات الاحتياط في البلاد تحسباً لأي تحركات روسية مفاجئة، وسط تحذيرات دولية بتصميم موسكو على الغزو الكامل. وقالت القوات المسلحة في بيان إنها بدأت اليوم في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره أمس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض أمس الثلاثاء، حزمة أولى من العقوبات طالت 27 كيانا روسيا. كما أعلنت واشنطن ولندن أيضا فرض المزيد من العقوبات التي طالت القطاع المصرفي ومقربين من بوتين.
احتقان غير مسبوق
يشار إلى أن الاحتقان الروسي الغربي تعاظم خلال اليومين الماضيين، على خلفية اعتراف سيد الكرملين مساء الاثنين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، والدفع بقوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى داخل الأراضي الأوكرانية.
وقد استتبعت تلك الخطوات الروسية عقوبات عدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغيرها على مصارف روسية وكبار رجال الأعمال المقربين من بوتين.
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