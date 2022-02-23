.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كييف تستدعي الاحتياط.. وتدعو مواطنيها لمغادرة موسكو فوراً

  • الخط
من الحدود الروسية الأوكرانية (أرشيفية- فرانس برس)
من الحدود الروسية الأوكرانية (أرشيفية - فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

كييف تستدعي الاحتياط.. وتدعو مواطنيها لمغادرة موسكو فوراً

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على وقع التصعيد الروسي المتواصل، حثت أوكرانيا اليوم الأربعاء مواطنيها على مغادرة الأراضي الروسية.

فيما دعت إلى زيادة الضغط الدولي على موسكو من أجل ردعها. وقال وزير الخارجية دميتري كوليبا في تغريدات على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "يجب الآن تصعيد الضغط لوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضرب اقتصاده".

لندن تتوقع غزو كييف.. ومسؤولة أوروبية "عاقبوا بوتين" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا لندن تتوقع غزو كييف.. ومسؤولة أوروبية "عاقبوا بوتين"

كما شكر الدول الغربية على ما وصفها بالخطوات الحاسمة التي اتخذتها أمس، داعيا إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا الآن، لمنعها من القيام بمزيد من "العدوان"

استدعاء الاحتياط

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع استدعاء قوات الاحتياط في البلاد تحسباً لأي تحركات روسية مفاجئة، وسط تحذيرات دولية بتصميم موسكو على الغزو الكامل. وقالت القوات المسلحة في بيان إنها بدأت اليوم في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره أمس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

من الحدود الروسية الأوكرانية (أرشيفية- فرانس برس)
من الحدود الروسية الأوكرانية (أرشيفية- فرانس برس)

وكان الاتحاد الأوروبي فرض أمس الثلاثاء، حزمة أولى من العقوبات طالت 27 كيانا روسيا. كما أعلنت واشنطن ولندن أيضا فرض المزيد من العقوبات التي طالت القطاع المصرفي ومقربين من بوتين.

احتقان غير مسبوق

يشار إلى أن الاحتقان الروسي الغربي تعاظم خلال اليومين الماضيين، على خلفية اعتراف سيد الكرملين مساء الاثنين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، والدفع بقوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وقد استتبعت تلك الخطوات الروسية عقوبات عدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغيرها على مصارف روسية وكبار رجال الأعمال المقربين من بوتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مفاوضات الاتفاق النووي تمر بلحظات حاسمة.. هل اقتربت من النهاية؟ مفاوضات الاتفاق النووي تمر بلحظات حاسمة.. هل اقتربت من النهاية؟
اكتشف المزيد