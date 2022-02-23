مسؤول روسي: سندخل دونيتسك ولوغانسك بطلب الانفصاليين

أكد العضو البارز في الحزب الحاكم في روسيا آندريه تورتشاك، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيدخل منطقتين انفصاليتين (دونيتسك ولوغانسك) في شرق أوكرانيا اعترفت موسكو باستقلالهما إذا طلب زعماء الانفصاليين هناك ذلك.

وقال إن أي انتشار من هذا القبيل سيكون "له طابع عمليات حفظ السلام"، على حد وصفه.

كما قال تورتشاك ودينيس بوشيلين، زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، للصحافيين إن الجيش الروسي غير موجود حتى الآن في الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون على الرغم من مزاعم الغرب بأن موسكو لها وجود عسكري سري هناك منذ أعوام.

وصرح بوشيلين للصحافيين بأن القوى الانفصالية في دونباس لا تحاول توسيع رقعة أراضيها، مضيفة أنها تفضل حل أي مشاكل لترسيم الحدود مع أوكرانيا سلميا.

العدائية الأوكرانية تتزايد

وكان زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، قد قال في تصريحات بثت في وقت سابق اليوم إن "العدائية الأوكرانية تتزايد"، مشيراً إلى أن الانفصاليين سينتصرون في المعركة بدعم من "روسيا الكبيرة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

جاء ذلك، بعدما تعهّد الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، بإرسال قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وأكد نيته إقامة علاقات دبلوماسية مع "الجمهوريتين" الانفصاليتين.

وحصل بوتين على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة "لحفظ السلام".

يذكر أن الرئيس الروسي اعترف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون منذ عام 2014 في أوكرانيا، ما يمهد الطريق لنشر جزء من القوات الروسية التي تم حشدها عند الحدود مع أوكرانيا وأثارت المخاوف من احتمال غزو روسيا لجارتها.

وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام "حفظ السلام" في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.