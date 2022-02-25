بعد سيطرة روسيا على تشيرنوبل.. تسجيل مستويات إشعاع عالية

أعلنت وكالة تنظيم الطاقة النووية في أوكرانيا أنه تم الكشف عن مستويات أعلى من المعتاد لإشعاع "غاما" في المنطقة القريبة من محطة تشيرنوبل النووية، بعد أن سيطر عليها الجيش الروسي.

وقالت "هيئة التفتيش الحكومية التنظيمية النووية" في أوكرانيا، اليوم الجمعة أنه تم الكشف عن مستويات أعلى من إشعاع "غاما" في منطقة تشيرنوبيل، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مقدار هذه الزيادة.

وعزت الارتفاع إلى "اضطراب في التربة السطحية بسبب حركة كمية كبيرة من المعدات العسكرية الثقيلة عبر منطقة الحظر وإطلاق الغبار المشع الملوث في الهواء".

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا سيطرت على المنشأة والمنطقة المحظورة المحيطة بها بعد معركة شرسة أمس الخميس.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية المحمولة جواً تحمي المنشأة لمنع أي "استفزازات" محتملة، حسب تعبيره. وأكد أن مستويات الإشعاع في المنطقة ظلت طبيعية.

أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقالت أوكرانيا أبلغتها بسيطرة روسيا على المنشأة، مضيفةً أنه "لم تقع إصابات أو دمار في الموقع الصناعي".

يذكر أن كارثة كانت قد وقعت في تشيرنوبل عام 1986 عندما انفجر مفاعل نووي في المحطة التي تقع على بعد 130 كيلومتراً شمال كييف، مما أرسل سحابة مشعة عبر أوروبا. وتمت تغطية المفاعل التالف فيما بعد بغطاء واقٍ لمنع التسربات.