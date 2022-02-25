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بعد سيطرة روسيا على تشيرنوبل.. تسجيل مستويات إشعاع عالية

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(FILES) This file photograph taken on December 8, 2020 shows a general view of Chernobyl nuclear power plant and giant protective dome built over the sarcophagus of the destroyed fourth reactor. Ukraine announced on February 24 that Russian forces had captured the Chernobyl nuclear power plant after a fierce battle on the first day of the Kremlin's invasion of its ex-Soviet neighbour. After the absolutely senseless attack of the Russians in this direction, it is impossible to say that the Chernobyl nuclear power plant is safe. This is one of the most serious threats to Europe today, said Mykhailo Podolyak, advisor to the chief of the presidential administration. (Photo by GENYA SAVILOV / AFP) / NO USE AFTER MARCH 26, 2022 18:32:19 GMT
محطة تشيرنوبل المتوقفة عن العمل (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بعد سيطرة روسيا على تشيرنوبل.. تسجيل مستويات إشعاع عالية

السلطات الأوكرانية عزت الارتفاع إلى "اضطراب في التربة السطحية بسبب حركة كمية كبيرة من المعدات العسكرية الثقيلة عبر منطقة الحظر وإطلاق الغبار المشع الملوث في الهواء"

كييف – أسوشييتد برس

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أعلنت وكالة تنظيم الطاقة النووية في أوكرانيا أنه تم الكشف عن مستويات أعلى من المعتاد لإشعاع "غاما" في المنطقة القريبة من محطة تشيرنوبل النووية، بعد أن سيطر عليها الجيش الروسي.

وقالت "هيئة التفتيش الحكومية التنظيمية النووية" في أوكرانيا، اليوم الجمعة أنه تم الكشف عن مستويات أعلى من إشعاع "غاما" في منطقة تشيرنوبيل، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مقدار هذه الزيادة.

تمرين للجيش الأوكراني قرب تشيرنوبل في 4 فبراير الحالي (أرشيفية)
تمرين للجيش الأوكراني قرب تشيرنوبل في 4 فبراير الحالي (أرشيفية)

وعزت الارتفاع إلى "اضطراب في التربة السطحية بسبب حركة كمية كبيرة من المعدات العسكرية الثقيلة عبر منطقة الحظر وإطلاق الغبار المشع الملوث في الهواء".

جاء ذلك بعدما قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا سيطرت على المنشأة والمنطقة المحظورة المحيطة بها بعد معركة شرسة أمس الخميس.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية المحمولة جواً تحمي المنشأة لمنع أي "استفزازات" محتملة، حسب تعبيره. وأكد أن مستويات الإشعاع في المنطقة ظلت طبيعية.

الدخان يتصاعد من مجمع وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف أمس وسط المعارك مع روسيا
الدخان يتصاعد من مجمع وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف أمس وسط المعارك مع روسيا
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أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقالت أوكرانيا أبلغتها بسيطرة روسيا على المنشأة، مضيفةً أنه "لم تقع إصابات أو دمار في الموقع الصناعي".

يذكر أن كارثة كانت قد وقعت في تشيرنوبل عام 1986 عندما انفجر مفاعل نووي في المحطة التي تقع على بعد 130 كيلومتراً شمال كييف، مما أرسل سحابة مشعة عبر أوروبا. وتمت تغطية المفاعل التالف فيما بعد بغطاء واقٍ لمنع التسربات.

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