مقتل يونانيين في أوكرانيا بقصف روسي.. وأثينا تدعم كييف

أعلنت اليونان اليوم السبت، أن اثنين من الرعايا اليونانيين قُتلا وأصيب ستة آخرون في قصف روسي بالقرب من مدينة ماريوبول في أوكرانيا، مضيفةً أنها استدعت سفير روسيا إلى وزارة الخارجية اليونانية.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، إن القصف وقع خارج قرية سارتانا، وإن أحد المصابين طفل.

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يذكر أن وزير الصحة الأوكراني فكتور لياشكو قال اليوم، إن 198 مدنيا قتلوا بينهم ثلاثة أطفال، وجرح أكثر من 1000 شخص آخر منذ بدء الهجوم الروسي قبل ثلاثة أيام.

هذا وقصفت القوات الروسية المدن الأوكرانية بالمدفعية وصواريخ كروز اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي لكن العاصمة كييف ما زالت في أيدي الأوكرانيين.

وفي اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من الشهر الجاري، شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على ضرورة حماية العاملين اليونانيين في أوكرانيا.

وقد اتصل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس هاتفياً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم وأبلغه بأن اليونان تؤيد العقوبات الأقسى إلى الآن التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا كما أبلغه باستعداد أثينا لمساعدة كييف.

وقال مكتب ميتسوتاكيس إن وزارة الصحة اليونانية ترسل أدوية وإمدادات طبية إلى أوكرانيا.

من جهته، قال سفير اليونان في كييف والعاملون في السفارة إنهم عبروا حدود مولدوفا بسلام بعد أن غادروا العاصمة الأوكرانية أمس الجمعة بالسيارات التماساً للسلامة.

وأضافوا أن القنصليتين اليونانيتين في مدينتي ماريوبول وأوديسا ستظلان مفتوحتين لمساعدة المواطنين والعاملين اليونانيين في أوكرانيا.