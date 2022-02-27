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بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث إمداد أوكرانيا بالأسلحة

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جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
روسيا و أوكرانيا

بوريل: الاتحاد الأوروبي يبحث إمداد أوكرانيا بالأسلحة

دبي - العربية.نت

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أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمن الأوروبية جوزيب بوريل أنه سيعرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اقتراحين بشأن تسليح الجيش الأوكراني.

ويقضي الاقتراح الأول بتمويل مشتريات الجيش الأوكراني من الأسلحة والذخيرة، أما الاقتراح الثاني يتمثل في تمويل مشتريات القوات الأكرانية من العتاد غير الفتاك.

المفوضية الأوروبية تعلن تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا المفوضية الأوروبية تعلن تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية

كذلك، ذكر بوريل أن الاقتراحين يستجيبان لطلب قدمه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أول من أمس الجمعة، إلى مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد.

ويشارك في المحادثات مسؤول المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية يانيز يانسا لتقديم خطة دعم اللاجئين من أوكرانيا والنازحين داخلها.

حزمة العقوبات

كما سيبحث الاجتماع آخر المتغيرات في حزمة العقوبات الغربية ضد روسيا من بينها مسألة طرد عدد من البنوك الروسية من أنظمة التحويلات المالية "سويفت" وتجميد أصول البنك المركزي الروسي وودائعه في أوروبا.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت ليل السبت الأحد، تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (فرانس برس)

"شل قدرات بوتين العسكرية"

وأكدت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سيعمل على شل قدرات بوتين لتمويل الآلة الحربية، متوعدة روسيا بدفع ثمن باهظ جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

ويعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو اليوم في الساعة (17,00 ت غ) لمناقشة دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وفق ما أفاد دبلوماسيون السبت.

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