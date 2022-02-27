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لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف منشأة نفطية

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دخان يتصاعد من محطة توليد الكهرباء والتدفئة بعد قصفها في لوغانسك (أ ب)
دخان يتصاعد من محطة توليد الكهرباء والتدفئة بعد قصفها في لوغانسك في 22 فبراير (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

لوغانسك تتهم أوكرانيا بقصف منشأة نفطية

دبي - العربية.نت

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أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، اشتعال النيران في 200 طن من وقود الديزل نتيجة انفجار في مستودع نفط بمدينة روفينكي جراء القصف الأوكراني.

وأكدت السلطات أنها لا تستبعد أن يكون الحريق ناتج عن هجوم صاروخي، مشيرة إلى أنه أوقع ضحايا، لم تعرف حالتهم أو عددهم، بحسب وكالة "سبوتنيك".

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كما تضررت أنابيب الغاز جراء القصف الأوكراني المتواصل ما أدى إلى قطع الغاز عن حوالي 170 منزلاً، وفقا للسلطات.

وزعمت سلطات لوغانسك أن الجيش الأوكراني نفذ 10 هجمات على ثمانية تجمعات سكانية في أراضيها.

تجدد الاشتباكات

يأتي ذلك، فيما تجددت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة صباح الأحد في الجبهتين الشمالية والغربية للعاصمة كييف، في اليوم الرابع للعملية العسكرية التي أطلقتها موسكو على الأراضي الأوكرانية.

آثار المعارك في محيط كييف (فرانس برس)
آثار المعارك في محيط كييف (فرانس برس)

يذكر أن شرارة العملية العسكرية الروسية انطلقت فجر الخميس الماضي، بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني (لوغانسك ودوناتيسك) ما أدى إلى تصاعد التوتر إلى أقصى الحدود بين الدولتين الجارتين.

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