وزير دفاع أوكرانيا: الحرب مع روسيا أصبحت أوروبية شاملة

أكد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت حربا أوروبية شاملة.

وأضاف في منشور على فيسبوك، اليوم الاثنين، "أصبحت الحرب أوروبية. لقد أدركت أخيراً بهذه الطريقة. نصف أوروبا تقوم بالفعل بجمع وتعبئة وحمل الأسلحة والمعدات المدرعة".

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كذلك، أوضح أن دائرة الدول التي تقدم مساعدة حقيقية بشكل ملحوظ لأوكرانيا ازدادت.

وقال الوزير الأوكراني إن أوروبا وفرت مأوى مؤقتاً لعشرات الآلاف من الأوكرانيين، أطفالا ونساء.

"عودوا لدياركم.. لم يفت الأوان"

وبيّن أن لا وجود للحدود في غرب البلاد الآن، مشيراً إلى أن الدعم موجود أيضاً في كل من الجنوب والشرق الأقصى وخلف المحيط الأطلسي.

كما، نصح الوزير في وقت سابق مساء أمس في تغريدة، من سمّاهم "المحتلين بالعودة إلى ديارهم". وتابع "لم يفت الوقت بعد".

85h of defence.Intimidation of 🇺🇦 is imprudent. Its impossible to break our defenders,moreover its impossible to make the Kyiv lay down arms.The times are difficult,but it will pass.🇺🇦 will win.We’re already winning.Therefore, we advise the occupiers to go home. It's not too late pic.twitter.com/6NPnqOctom — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022

وأكد أيضاً على صمود المدافعين عن العاصمة، وعدم إلقاء السلاح، لافتاً إلى أن "الأوقات صعبة لكنها ستمضي".

انفجارات في كييف

أتت التصريحات فيما كشفت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق تيليغرام أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

دعم أوروبي غير مسبوق

يشار إلى أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أمس الأحد، أن الاتحاد يشهد حربا شاملة على حدوده.

وقال في مؤتمر صحافي إن أوروبا ستوفر لأول مرة أسلحة قتالية لدولة من خارج الاتحاد.

كذلك، شددت المفوضية الأوروبية ليل السبت/الأحد، العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.