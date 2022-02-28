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وزير دفاع أوكرانيا: الحرب مع روسيا أصبحت أوروبية شاملة

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وزير الدفاع الأوكراني (رويترز)
وزير الدفاع الأوكراني (رويترز)

وزير دفاع أوكرانيا: الحرب مع روسيا أصبحت أوروبية شاملة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبحت حربا أوروبية شاملة.

وأضاف في منشور على فيسبوك، اليوم الاثنين، "أصبحت الحرب أوروبية. لقد أدركت أخيراً بهذه الطريقة. نصف أوروبا تقوم بالفعل بجمع وتعبئة وحمل الأسلحة والمعدات المدرعة".

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كذلك، أوضح أن دائرة الدول التي تقدم مساعدة حقيقية بشكل ملحوظ لأوكرانيا ازدادت.

وقال الوزير الأوكراني إن أوروبا وفرت مأوى مؤقتاً لعشرات الآلاف من الأوكرانيين، أطفالا ونساء.

"عودوا لدياركم.. لم يفت الأوان"

وبيّن أن لا وجود للحدود في غرب البلاد الآن، مشيراً إلى أن الدعم موجود أيضاً في كل من الجنوب والشرق الأقصى وخلف المحيط الأطلسي.

كما، نصح الوزير في وقت سابق مساء أمس في تغريدة، من سمّاهم "المحتلين بالعودة إلى ديارهم". وتابع "لم يفت الوقت بعد".

وأكد أيضاً على صمود المدافعين عن العاصمة، وعدم إلقاء السلاح، لافتاً إلى أن "الأوقات صعبة لكنها ستمضي".

انفجارات في كييف

أتت التصريحات فيما كشفت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا سماع انفجارات في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

وأضافت الخدمة في بيان مقتضب على تطبيق تيليغرام أن كييف شهدت حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

دعم أوروبي غير مسبوق

يشار إلى أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد أمس الأحد، أن الاتحاد يشهد حربا شاملة على حدوده.

وقال في مؤتمر صحافي إن أوروبا ستوفر لأول مرة أسلحة قتالية لدولة من خارج الاتحاد.

الجيش الأوكراني في دونباس (أرشيفية - فرانس برس)
الجيش الأوكراني في دونباس (أرشيفية - فرانس برس)

كذلك، شددت المفوضية الأوروبية ليل السبت/الأحد، العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.

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