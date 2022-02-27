بوريل: لأول مرة أوروبا توفر أسلحة لدولة خارج الاتحاد

أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن الاتحاد يشهد حربا شاملة على حدوده.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، "لأول مرة أوروبا ستوفر أسلحة قتالية لدولة من خارج الاتحاد".

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كما تابع "سنمنع وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين"، مؤكدا إغلاق المجال الجوي كاملا أمام الطيران الروسي.

وأشاد بوريل بشجاعة القوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي. وتابع "دول الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الجيش الأوكراني".

بوريل: لأول مرة أوروبا ستوفر أسلحة قتالية لدولة من خارج الاتحاد

#العربية pic.twitter.com/ojnPEoCnfU — العربية (@AlArabiya) February 27, 2022

كذلك، أكد أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون حظر روسيا عن نظام سويفت المالي العالمي وتسليم معدات قتالية إلى أوكرانيا.

عقوبات على بيلاروسيا

بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في المؤتمر الصحافي، أنه سيتم فرض عقوبات على نظام رئيس بيلاروسيا.

كما أضافت "سنضرب نظام بيلاروسيا بسلسلة إضافية من العقوبات".

المفوضية الأوروبية: سنضرب نظام بيلاروسيا بسلسلة إضافية من العقوبات

#العربية pic.twitter.com/oNvYr5tVY1 — العربية (@AlArabiya) February 27, 2022

شل القدرات العسكرية

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت ليل السبت/الأحد، تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سيعمل على شل قدرات بوتين لتمويل الآلة الحربية، متوعدة روسيا بدفع ثمن باهظ جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر 24 فبراير بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين، ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.