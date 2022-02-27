بيلاروسيا تتهم الأوكرانيين بالكذب.. "توسلتم للتفاوض"

مع انتهاء المهلة التي حددتها روسيا في وقت سابق اليوم، لحل الأزمة الأوكرانية، شن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو هجوما حادا على كييف، متهما نظيره الأوكراني بالكذب.

وأكد في تصريحات صحفية، الأحد أن النخب الأوكرانية توسلت من أجل الحوار.

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كما أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه سابقا برفض أوكرانيا التفاوض.

"موسكو لا تحتاجنا"

إلى ذلك، رد على اتهامات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول مشاركة قوات بيلاروسية في الاعتداء على بلاده، قائلا : "نحن لا نشارك في النزاع الروسي الأوكراني، لأن روسيا لديها كل الإمكانيات ولا تحتاج لقواتنا ومعداتنا"

ورفض وصف ما يجري على الأراضي الأوكرانية بالحرب، معتبرا أنه مجرد نزاع.

زيلنسكي: تحدثت مع لوكاشينكو

من جهته، اكتفى زيلينسكي بالإعلان أنه تحدّث مع نظيره البيلاروسي المُتحالف مع موسكو والذي استخدمت روسيا أراضي دولته كقاعدة خلفية لضرب بلاده. وقال عبر فيسبوك، بحسب ما نقلت فرانس برس "تحدّثت مع ألكسندر لوكاشنكو"، دون أن يُعطي تفاصيل إضافية.

إلا أن الرئيس الأوكراني كان أعلن سابقا اليوم أنه "يرغب بالحوار.. لكن في أي مكان لم يظهر العداء لأوكرانيا"، وفق تعبيره.

كما أضاف أن مفاوضات مينسك كان من الممكن عقدها لو لم تهاجم بيلاروسيا بلاده

وكانت موسكو حشدت العديد من قواتها العسكرية في بيلاروسيا، بحسب ما أكدت كييف، أكثر من مرة، متهمة الأخيرة بالمشاركة في "الهجوم الروسي عليها".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة، ثم "عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك.