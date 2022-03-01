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الكرملين: روسيا ما زالت تعتبر زيلينسكي رئيساً شرعياً لأوكرانيا

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بوتين و زيلينسكي خاص العربية نت
بوتين و زيلينسكي خاص العربية نت
روسيا و أوكرانيا

الكرملين: روسيا ما زالت تعتبر زيلينسكي رئيساً شرعياً لأوكرانيا

الكرملين ينفي استخدام قنابل عنقودية أو فراغية في العمليات بأوكرانيا

العربية.نت، وكالات

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أعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر ​فولوديمير زيلينسكي​ رئيسا شرعيا لأوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الروسية أنه "لا توجد خطط عقب مفاوضات ​بيلاروسيا​ لإجراء اتصالات مباشرة بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وزيلينسكي".

ونفى الكرملين استخدام قنابل عنقودية أو فراغية أو استهداف البنى السكنية أو المدنية في أوكرانيا.

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أسلحة "خارقة"

وحذر مسؤولون غربيون من أن روسيا قد تستخدم أسلحة "خارقة" تعمل على تبخير الأجساد وسحق الأعضاء الداخلية إذا تعثر هجومها على أوكرانيا.

فالغرب يخشى من أن يلجأ فلاديمير بوتين إلى الأسلحة الحرارية عالية القوة - التي يطلق عليها اسم "أب جميع القنابل"، مع ما يبديه الأوكرانيون من مقاومة لمحاولاته للسيطرة على كييف. وهناك أيضًا مخاوف من أن تلجأ الوحدات التي تتأخر عن موعدها في الخطة المرسومة إلى القصف العشوائي.

وأكدت مصادر دبلوماسية وإعلامية استخدام روسيا قنبلة فراغية أمس الاثنين في هجومها على أوكرانيا.

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