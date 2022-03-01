مفاوضات روسية أوكرانية صعبة.. فهل ستفضي إلى نتائج؟

فيما تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، اليوم الثلاثاء، من المنتظر أن تُستأنف قريباً المحادثات الروسية الأوكرانية على الحدود البولندية البيلاروسية، حسب ما قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي أضاف أن مباحثات السلام مع كييف استغرقت 5 ساعات تمت خلالها مناقشة جدول الأعمال بين الطرفين والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة.

وأوضح ميدينسكي أن "الاجتماع المقبل سيجرى خلال الأيام المقبلة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وأن هناك اتفاقا على ذلك".

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من جانبه، لم يقدم ميخائيلو بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سوى قلة من التفاصيل عن المباحثات، قائلاً إن المحادثات ركزت على وقف إطلاق نار محتمل، كما أنه قد تجرى جولة ثانية من المحادثات "في المستقبل القريب".

وكانت روسيا اشترطت الاعتراف بالقرم أرضا روسية، ونزع سلاح أوكرانيا لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما استبعدت الرئاسة الفرنسية أن تقود المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا إلى نتائج ملموسة.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك قد وصف الجولة الأولى من المحادثات مع الجانب الروسي عند حدود بيلاروسيا بـ"الصعبة"، مضيفا أن وجهة نظر موسكو في المفاوضات متحيّزة للغاية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوقت قد حان للنظر في فرض منطقة حظر جوي على الطائرات والمروحيات الروسية ردًا على قصفها لمدينة خاركيف. كما دعا زيلينسكي إلى حظر روسيا في جميع موانئ ومطارات العالم، مشيرا إلى أن القوات الروسية نفذت في 5 أيام 56 هجوما صاروخيا.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول إلى مغامرة خطيرة لبوتين، مشددة بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لعدم سقوط كييف".

وتزامنا، أفاد تحديث للمخابرات العسكرية البريطانية، الثلاثاء، أن التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب صعوبات لوجستية، كما كثف الجيش استخدامه للمدفعية شمالي العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث لمعلومات المخابرات العسكرية، إن "التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك على الأرجح نتيجة للصعوبات اللوجستية المستمرة".

وأضافت أن "القوات الروسية كثفت استخدامها للمدفعية شمالي كييف والمناطق المجاورة لخاركيف وتشرنيهيف. استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان يزيد بشكل كبير من خطر وقوع ضحايا من المدنيين".

وقالت إن "روسيا أخفقت في السيطرة على المجال الجوي فوق أوكرانيا مما دفع للتحول إلى العمليات الليلية في محاولة لتقليص خسائرها"، بحسب ما صدر عن وزارة الدفاع البريطانية.