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أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى إلى القدوم لاصطحابهم

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View of inside a Russian Army aviation helicopter as it escorts units of Russian Armed Forces in Ukraine, during their invasion, at in unspecified location in this screengrab obtained from social media, March 2, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
جنود روس في مروحية ترافق الدبابات الروسية على الأرض في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى إلى القدوم لاصطحابهم

بعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الروسية، تقول كييف إنها أسرت عشرات العسكريين الروس

كييف – فرانس برس

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دعا الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن "قراراً اتُخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف".

جثث جنود روسي في خاركيف في أوكرانيا
جثث جنود روسي في خاركيف في أوكرانيا

وبعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الروسية، تقول كييف إنها أسرت عشرات العسكريين الروس. وتنتشر على المواقع الإلكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

وسعت كييف لتقويض الدعم الشعبي الروسي للعملية العسكرية بفتح خط ساخن للأهالي الروس لمعرفة مصير أبنائهم في أوكرانيا، وما إذا كانوا قتلوا أو أُسروا.

جثة جندي روسي في خاركيف في أوكرانيا
جثة جندي روسي في خاركيف في أوكرانيا
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ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد إلكتروني، لتوفير معلومات بشأن روس أسرى، فيما دعيت الأمهات للقدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن المفقودين.

وجاء في بيان الوزارة موجهةً حديثها لأمهات الأسرى: "سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك".

وأضاف: "بعكس فاشيي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، نحن الأوكرانيون لا نشن حرباً على الأمهات وأبنائهن الأسرى"، حسب بيان كييف.

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