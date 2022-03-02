رئيسة تايوان تتبرع براتبها لكييف.. ويابانيون يتطوعون للقتال

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الأربعاء إنها ونائبها وليام لاي ورئيس الحكومة سو تسينغ تشانغ سيتبرعون، كل منهم براتب شهر، لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا التي تتصدى لعملية عسكرية روسية على أراضيها.

وأثارت الحرب في أوكرانيا تعاطفاً واسع النطاق في تايوان مع الشعب الأوكراني بسبب التهديد الذي تقول الجزيرة إنها تواجهه بصفة يومية من جارتها الصين. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتكثف الضغوط العسكرية عليها للتأكيد على ذلك.

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وسترسل حكومة تايوان أول دفعة من إمدادات طبية تقدر بنحو 27 طناً إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

كما ستعلن وزارة الخارجية التايوانية تفاصيل حساب مصرفي فتحته الجمعية التايوانية للإغاثة من الكوارث لدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا. وفي هذا السياق قالت تساي إنها ونائبها ورئيس الحكومة سيتبرعون كل منهم براتب شهر لصالح أوكرانيا.

وقد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول وصفته بـ"المطلع" تأكيده أن تساي تتلقى راتباً شهرياً يبلغ ما يعادل نحو 14250 دولاراً أميركيا.

وكانت تايوان قد أعلنت في الأسبوع الماضي أنها انضمت للعقوبات الغربية على روسيا، على الرغم من أن التبادل التجاري بينها وبين موسكو محدود.

وكما في تايوان، يتعاطف العديد من اليابانيين مع الأوكرانيين. وفي هذا السياق، أفاد تقرير إعلامي اليوم الأربعاء بأن عشرات اليابانيين استجابوا لدعوة أطلقتها كييف لمتطوعين أجانب للمجيء إليها لمحاربة القوات الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا يوم الأحد إلى تشكيل "فيلق دولي" في أراضيه لصد روسيا، وهو ما دفع العشرات من الولايات المتحدة وكندا إلى التطوع.

ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية اليومية عن شركة في طوكيو تتعامل مع المتطوعين قولها إنه حتى يوم الثلاثاء تقدّم للتطوع 70 يابانياً، بينهم 50 عضواً سابقاً في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب اثنين من قدامى المحاربين في "الفيلق الأجنبي" الفرنسي.

من جهته، أقر متحدث باسم السفارة الأوكرانية في اليابان بتلقي مكالمات من أشخاص "يريدون القتال من أجل أوكرانيا"، لكنه قال إن السفارة ليست لديها أي معلومات أخرى عن المتطوعين.

وقالت السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي في 28 فبراير إنها تشكر اليابانيين على استفساراتهم العديدة حول التطوع لكنها أضافت شرطاً لهذا الأمر. فقد قالت: "أي مرشح لهذا يجب أن يكون لديه خبرة في قوات الدفاع الذاتي اليابانية أو خضع لتدريب متخصص".

وفي منشور جديد على "تويتر" اليوم، قالت السفارة الأوكرانية باليابان إنها تبحث عن متطوعين لديهم خبرة في المجال الطبي أو تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات أو مكافحة الحرائق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المهام المطلوبة من المتطوعين اليابانيين تتم عن بعد أم ستستلزم السفر إلى أوكرانيا.