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لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمِّرة

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Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Vladislav Deinego, head of the Foreign Ministry of the self-proclaimed Lugansk People's Republic, and Sergei Peresada, deputy head of the Foreign Ministry of the self-proclaimed Donetsk People's Republic, in Moscow, Russia February 25, 2022. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.?
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمِّرة

وزير الخارجية الروسي أكد أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية

العربية.نت

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حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من أن "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله اليوم إن أسلحة نووية ستستخدم، ودماراً واسعاً سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

منشأة تشرنوبل النووية المقفلة في أوكرانيا (أرشيفية)
منشأة تشرنوبل النووية المقفلة في أوكرانيا (أرشيفية)

وقال لافروف إن روسيا، التي شنت ما وصفه بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه "خطراً حقيقياً" إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله اليوم إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

الدبابات الروسية في أوكرانيا
الدبابات الروسية في أوكرانيا
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كما اتهم وزير الخارجية الروسي أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات مع موسكو "بسبب واشنطن".

يأتي هذا بينما دخل الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بأنه "عملية خاصة لنزع سلاح" كييف، وهو تبرير رفضته أوكرانيا والغرب.

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