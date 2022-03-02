لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمِّرة

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، من أن "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله اليوم إن أسلحة نووية ستستخدم، ودماراً واسعاً سيحل إذا نشبت حرب عالمية ثالثة.

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وقال لافروف إن روسيا، التي شنت ما وصفه بأنه عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستواجه "خطراً حقيقياً" إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن لافروف قوله اليوم إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

كما اتهم وزير الخارجية الروسي أوكرانيا بالمماطلة في المفاوضات مع موسكو "بسبب واشنطن".

يأتي هذا بينما دخل الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بأنه "عملية خاصة لنزع سلاح" كييف، وهو تبرير رفضته أوكرانيا والغرب.