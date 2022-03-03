إسرائيل: الوضع بأوكرانيا قد يسوء إذا لم يتصرف العالم سريعاً

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، من تفاقم الصراع الروسي الأوكراني أكثر بعد، إذا لم يتدخل قادة العالم بشكل سريع.

وقال في بيان صادر عن مكتبه اليوم الخميس إن الأوضاع الميدانية الحالية سيئة فيما يخص حرب أوكرانيا، محذرا من أنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.

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كما أضاف "يدور الحديث عن وقوع خسائر بشرية فادحة، ودمار مطلق لأوكرانيا ونزوح الملايين من اللاجئين"، لكنه أكد أنه لم يفت الأوان بعد.

وتابع "يجب على اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف بهدف الانتقال بالطرفين الروسي والأوكراني من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك حربا مروعة تدور رحاها حاليًا في أوكرانيا، حسب البيان.

وتأتي هذه التصريحات، مع استمرار العملية الروسية التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي في الأراضي الأوكرانية، ومستمرة حتى اللحظة وسط تصاعد حدة التوتر والتصريحات بين موسكو والغرب.

كما دفع الهجوم الروسي على أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف.