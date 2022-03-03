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زيلينسكي يشيد ببطولة الأوكرانيين وإحباطهم المخططات الروسية 

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يشيد ببطولة الأوكرانيين وإحباطهم المخططات الروسية

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية فقدت 9 آلاف جندي خلال أسبوع

العربية.نت _ وكالات

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على تطبيق إنستغرام ليل الأربعاء-الخميس بـ"بطولة" مواطنيه الذين أحبطوا المخطّطات "الخبيثة" لروسيا التي تشنّ منذ أسبوع عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ بلاده.

وقال زيلينسكي "نحن أمّة حطّمت في أسبوع واحد مخطّطات العدو. مخطّطات مكتوبة منذ سنوات. مخطّطات خبيثة ملؤها الحقد لبلدنا ولشعبنا".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وأعرب الرئيس الأوكراني عن "بالغ التقدير للسكّان الأبطال" الذين يقاومون القوات الروسية ويحاولون صدّ تقدّمها في اليوم السابع للعملية العسكرية التي بدأتها موسكو على بلاده.

وأكّد زيلينسكي أنّ حوالي تسعة آلاف عسكري روسي قتلوا في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع من الغزو، في حصيلة لا يمكن التحقّق من صحّتها في الحال من مصدر مستقلّ.

وكانت روسيا نشرت الأربعاء أول حصيلة لخسائرها البشرية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، مشيرة إلى مقتل 498 عسكرياً وإصابة 1597 بجروح منذ بدأ جيشها باجتياح جارتها الموالية للغرب.

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وفي تغريدة على تويتر أكّد زيلينسكي أنّه بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تطورات الوضع في بلاده وشكره على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على موسكو وناشده فرض المزيد منها.

وقال الرئيس الأوكراني أيضاً إنّه تحادث هاتفياً مع رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، الحليف لموسكو، واتّفق وإيّاه على "التعاون في المسائل الإنسانية".

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