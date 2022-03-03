.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مليون نازح في أسبوع.. أوكرانيا تطيح بسوريا

  • الخط
نازحون أوكران (فرانس برس)
نازحون من أوكرانيا (فرانس برس)

مليون نازح في أسبوع.. أوكرانيا تطيح بسوريا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما تطلب أشهر قليلة ليبلغ عدد النازحين من سوريا مع بداية الحرب قبل سنوات مليونا، يبدو أن الوتيرة الأوكرانية تخطت هذا الرقم في أسبوع فقط.

فقد أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية قبل أسبوع.

خيرسون في قبضة الروس.. ماذا يعني سقوط المدينة الجنوبية؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا خيرسون في قبضة الروس.. ماذا يعني سقوط المدينة الجنوبية؟

فلتسكت المدافع

وقال في تغريدة على تويتر إنّه "في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها".

كما أضاف أنّه "بالنسبة لملايين آخرين داخل البلاد، فلقد حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل إليهم وتنقذ أرواحاً".

إلى ذلك، أعلن أنّه يعتزم التوجّه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، الدول الثلاث التي تستضيف على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

يشار إلى أنه بحسب الأرقام الأممية فقد توجه أكثر من 50% من اللاجئين إلى بولندا، فيما احتضنت المجر 116 ألفا، في حين قصد 79000 مولدوفا و71.200 سلوفاكيا.

ولا يزال الآلاف يتوافدون بشكل شبه يومي إلى الحدود، هربا من القصف المشتعل في العديد من المدن الأوكرانية.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية كانت انطلقت في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب الداعم لكييف.

ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف، من أجل مواجهة "الهجوم الروسي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟ هل تدشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نظاما عالميا جديدا؟
اكتشف المزيد