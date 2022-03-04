احتجاجا على الحرب.. آلاف الأكاديميين ينتقدون بوتين

بعث نحو 7 آلاف باحث وأكاديمي روسي رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين الخميس للاحتجاج بشدة على الحرب في أوكرانيا.

وكتبوا في رسالة نشرها موقع "تي آر في-ساينس.ار يو" (trv-science.ru)، أنهم كعلماء وصحافيين علميين عاملين في روسيا، يحتجون بشدة على الغزو العسكري لأوكرانيا الذي أطلقه الجيش الروسي قبل أسبوع.

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وأضافت الرسالة أن القيم الإنسانية هي الأساس الذي يقوم عليه العلم، معتبرين أن السنوات العديدة التي قضيت في تعزيز سمعة روسيا كمركز رائد للرياضيات أفسدها العدوان العسكري غير المسبوق الذي تشنه بلادهم، وفق تعبيرهم.

تنديد بالعملية العسكرية

كما أشاروا إلى أن المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات، وهو "أرقى مؤتمر للرياضيات في العالم" والذي كان من المقرر عقده في روسيا في تموز/يوليو، قد تم إلغاؤه.

واعتبروا أن الهدف المتمثل في أن تصبح روسيا أمة علمية عظيمة لا يمكن تحقيقه عندما تكون حياة أقرب الزملاء في أوكرانيا للخطر بسبب الجيش الروسي، بحسب بيانهم.

يذكر أن أكثر من 6900 موقّع على هذه الرسالة يعرضون أنفسهم لغرامات أو حتى السجن بموجب تشريع اعتمد قبل بضع سنوات يسمح للسلطات الروسية بمحاكمة أي مواطن ينتقد الحكومة.

غضب دولي

وانطلقت العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب.

ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها إلى فرض عقوبات قاسية وموجعة على الروس، كما أدى إلى تدفق السلاح الغربي والدعم العسكري لكييف، من أجل مواجهة الهجوم الروسي.