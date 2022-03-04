تلبية للنداء.. 70 مقاتلاً بلجيكياً في طريقهم لأوكرانيا

بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، أن بلاده بصدد تشكيل فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج للقتال إلى جانب قواته، سافر 70 بلجيكياً اليوم إلى أوكرانيا للتطوع في القتال ضد الروس.

وأفاد مراسل العربية/الحدث أن بعض المقاتلين حاربوا في صفوف القوات الكرواتية في حرب يوغسلافيا، مشيراً إلى أنهم الآن في الخمسينيات من العمر.

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كما أضاف نقلاً عن مصدر وثيق أن المتطوع ضد القوات الروسية يتقاضى مكافأة تقدر بمبلغ 5000 يورو.

وكان الرئيس الأوكراني فتح المجال للأجانب للانضمام إلى قوات بلاده باعتبار أن ذلك يهدف لحماية الأمن العالمي.

1000 مقاتل

كذلك، ذكرت كييف أن 1000 مقاتل أجنبي قدموا طلبات للقتال في أوكرانيا ضد روسيا.

ومع بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، تعالت الدعوات في أوكرانيا للأجانب لكي ينضموا إلى قواتها والمشاركة في القتال.

خبراء يحذرون

في المقابل، حذر خبراء من المخاطر التي تنطوي عليها عملية استقدام مسلحين أجانب إلى أوكرانيا، خاصة عند عودتهم إلى بلادهم مع أسلحة بالغة الخطورة مثل صواريخ "ستنغر" المضادة للطائرات.

وكان الرئيس الأوكراني دعا في بداية الحرب إلى تسليح المدنيين الأوكرانيين عبر تشريع أقره البرلمان، لمواجهة الهجوم الروسي، بالإضافة إلى استدعاء الاحتياط وفرض التجنيد الإجباري على الشباب ودعوة الأجانب للقتال.