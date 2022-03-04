جونسون: تصرفات بوتين المتهوّرة تهدد أوروبا بأسرها

مع استمرار التصعيد الميداني في أوكرانيا والسياسي أيضا بين روسيا والغرب، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهديد أمن أوروبا.

وشدد في بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة على أن إجراءات بوتين المتهورة يمكن أن تهدد بشكل مباشر سلامة أوروبا بأسرها.

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كما أشار إلى أنه سيسعى إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي خلال الساعات المقبلة.

أتى هذا الموقف البريطاني بعد أن قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا

كارثة تشيرنوبل

فيما اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، موسكو باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبل بقصفها المحطة الأكبر في أوروبا.

وقال في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية "ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية التي تلجأ فيها دولة إلى الرعب النووي".

بالتزامن، أعلنت أجهزة الطوارئ الأوكرانية أن القوات الروسية منعت فرق الإطفاء من الوصول إلى المحطة النووية لإخماد الحريق الذي اندلع فيها. وقالت في بيان على فيسبوك، إن القوات الروسية لم تسمح لوحدات الإنقاذ العامة الأوكرانية بمباشرة إخماد الحريق، مشيرة إلى أن النيران مندلعة في "مبنى للتدريب" في المحطة، وأنّ مفاعلاً واحداً من مفاعلاته الستّة يعمل حالياً.

لكن لاحقا أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن فرق الإطفاء وصلت إلى المكان من أجل إخماد النار.

لا أضرار بالمعدات الأساسية

في المقابل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ كييف أبلغتها بعدم تضرّر أي من المعدات الأساسية في المحطة. وقالت في تغريدة على تويتر إن "أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحريق الذي اندلع في الموقع لم يؤثّر على المعدّات الأساسية، وأن طاقم المحطة اتّخذ إجراءات" لاحتواء الحريق وإخماده.

.@ENERGY has activated its Nuclear Incident Response Team and is monitoring events in consultation with @DeptofDefense, @NRCgov and the White House. We have seen no elevated radiation readings near the facility. 2/ — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022

بدورها، أكدت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، أن المفاعلات في زابوريجيا "محمية بمنشآت احتواء قوية حيث يتم عامة إغلاق المفاعلات بأمان".

كما أضافت جرانهولم على تويتر أنها تحدثت مع نظيرها الأوكراني، قائلة "لم نر أي قراءات تفيد بارتفاع الإشعاع بالقرب من المنشأة".

قصف روسي

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت فجرا أن القوات الروسية أطلقت النار من كل الجهات على المنشأة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع.

أتت تلك التطورات الميدانية في اليوم التاسع من العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني ما استتبع استنفارا دوليا، وحزمة واسعة من العقوبات ضد موسكو.

وقبل أشهر عدة شهدت الحدود الروسية الأوكرانية، استنفارا عسكريا وحشودا روسية، وسط توتر غير مسبوق مع الغرب، على خلفية رفض الروس توسع حلف شمالي الأطلسي في الشرق الأوروبي، أو ضم كييف إليه، لاسيما أن بين موسكو والعاصمة الأوكرانية توترات تمتد إلى سنوات خلت، لاسيما عام 2014 عندما سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم.