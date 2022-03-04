مستشار زيلينسكي "كييف محاصرة".. وموسكو ترد

أكد مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، أن الأوضاع معقدة في مختلف المناطق الأوكرانية.

وأضاف في كلمة مصورة اليوم الجمعة، أن العاصمة كييف محاصرة، لافتاً إلى فتح ممرات إنسانية بالاتفاق مع الروس.

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في المقابل، ردت الدفاع الروسية بأن سلطات كييف ترفض خروج المدنيين من العاصمة.

إلى ذلك، أوضح مستشار زيلينسكي أن هناك تعزيزات عسكرية تتجه إلى كييف للتصدي للقوات الروسية، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات في محيطها.

3 انفجارات

وكانت العاصمة الأوكرانية استيقظت اليوم على دوي صفارات الإنذار، بعدما أفيد بوقوع 3 انفجارات في أحيائها.

فيما لا تزال الحشود العسكرية الروسية التي اتجهت بكثافة نحوها مطلع الأسبوع مرابضة في محيط المدينة.

من جانبها، جددت بريطانيا التأكيد على أن تقدم الحشود الروسية تعرقل خلال الأيام الماضية، نافية بطريقة غير مباشرة الرواية الروسية.

وشددت وزارة الدفاع البريطانية في إيجاز صحافي يومي على أن ما وصفته بـ "الاجتياح الروسي لكييف" عُرقل وتأخر.

قافلة روسية باتجاه كييف

يذكر أن مسؤولا أميركيا رفيعا في البنتاغون، كان أكد في وقت سابق، أن القافلة الروسية الشهيرة التي شوهدت قبل أيام تتجه نحو العاصمة الأوكرانية، لا تزال متوقفة على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

كما رأى أن تلك القوات تسعى لحصار العاصمة وتطويقها واحتلالها في نهاية المطاف، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات الروسية أصيبت بالارتباك في الأيام الماضية، بعد أن واجهت مقاومة شرسة من قبل القوات الأوكرانية، مضيفا أن تقدمها تباطأ بسبب قتال الأوكرانيين الشديد.

وكانت صور الحشود الروسية التقطت عبر الأقمار الصناعية في 28 فبراير، مع استمرار المعارك العسكرية بين الطرفين.

ورغم كافة التحذيرات الدولية والعقوبات الصارمة التي فرضت على موسكو خلال الأيام الماضية، لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متمسكا بتحقيق أهدافه، المتمثلة بتجريد الجارة الغربية من السلاح الذي اعتبره في كلمة له أمس مهددا لبلاده.