موسكو تنشر مقاطع لتقدم قواتها نحو كييف.. ولندن "تأخرت"

بعد نشر وزارة الدفاع الروسية لقطات لآلات ومعدات عسكرية روسية تتقدم في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، جددت بريطانيا التأكيد أن تقدم الحشود الروسية تعرقل خلال الأيام الماضية، نافية بطريقة غير مباشرة الرواية الروسية.

وشددت وزارة الدفاع البريطانية في إيجاز صحفي يومي على أن ما وصفته بـ "الاجتياح الروسي لكييف" عُرقل وتأخر.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zzFeOi729Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 4, 2022

مادة اعلانية

إلى ذلك، أوضحت أن الحكومة البريطانية زودت أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات.

ماريوبول تحت السيطرة

أما في ما يتعلق بالوضع في مدينة ماريوبول، فأكدت أنها لا تزال تحت سيطرة السلطات الأوكرانية، لكنها محاطة بالقوات الروسية.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن البنية التحتية للمدينة تعرضت لضربات عنيفة ومكثفة.

معطلة ومتوقفة

يذكر أن مسؤولا أميركيا رفيعا في البنتاغون، كان أكد في وقت سابق أن القافلة الروسية الشهيرة التي شوهدت قبل أيام تتجه نحو العاصمة الأوكرانية، لا تزال متوقفة على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

كما رأى أن تلك القوات تسعى لحصار العاصمة وتطويقها واحتلالها في نهاية المطاف. لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات الروسية أصيبت بالارتباك في الأيام الماضية، بعد أن واجهت مقاومة شرسة من قبل القوات الأوكرانية، مضيفا أن تقدمها تباطأ بسبب قتال الأوكرانيين الشديد.

إلى ذلك، قال: "ما زلنا نعتقد أن القافلة التي ركز عليها الجميع معطلة. ليس لدينا سبب للشك في إعلان السلطات الأوكرانية سابقا بأنها استهدفت القافلة وعطلتها".

يذكر أن صور الحشود الروسية كانت التقطت عبر الأقمار الصناعية في 28 فبراير، مع استمرار المعارك العسكرية بين الطرفين.

وعلى الرغم من كافة التحذيرات الدولية والعقوبات الصارمة التي فرضت على موسكو خلال الأيام الماضية، لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متمسكا بتحقيق أهدافه، المتمثلة بتجريد الجارة الغربية من السلاح الذي اعتبره في كلمة له أمس مهددا لبلاده!