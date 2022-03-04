محطة زابوريجيا المشتعلة.. تحذيرات دولية من خطورة الوضع

بعدما أعلن رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، الجمعة، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حذّرت الوكالة الدولية من خطر جسيم إذا أصيب المفاعل في المحطة.

وأعلنت في تغريدة عبر تويتر، أنها على علم بتقارير عن قصف روسي طال محطة زابوريجيا النووية، مؤكدة أنها تتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن الحادث.

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كما دعت إلى وقف استخدام القوة وتحذّر من خطر جسيم إذا أصيبت المفاعلات، مشيرة إلى أنّ مديرها العام رافاييل ماريانو غروسي على اتصال مع السلطات الأوكرانية ومشغّلي المحطة لتقييم الوضع.

إلى ذلك، ناقش المدير العام الوكالة الدولية رافائيل غروسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، وقف التصعيد في تلك المنطقة فوراً.

ألسنة النار تندلع

جاءت هذه التطورات بينما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أن الحريق الذي شبّ الجمعة، عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية اندلع في مبنى للتدريب.

بدوره، كشف رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية في منشور على الإنترنت، الجمعة، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة.

وأكدت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية باتت تطلق النار من كل الجهات على المحطة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، مؤكدة أن رجال الإطفاء أضحوا عاجزين عن استيعاب الحرائق.

بدوره، ناشد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الروس لوقف القصف على المحطة الواقعة وسط البلاد، والتي تعد الأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة، محذّراً من كارثة لا يمكن تخيّلها إذا ما انفجرت.

انتبهوا.. أسوأ كارثة نووية

وقال الوزير في تغريدة على تويتر، إنه لو انفجرت فسيكون الانفجار أكبر بـ10 مرّات من تشرنوبيل، في إشارة منه إلى حادثة وقعت عام 1986 في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، عندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي، وتعتبر أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

ورغم ذلك إلا أن خبراء أميركيين استبعدوا هذه الفرضية تماماً.

أتى ذلك بعدما أعلنت البلدية أن رتلا من القوات الروسية اتجه في ساعة متأخرة من مساء الخميس، صوب المحطة.

كما أضاف دميترو أورلوف رئيس البلدية، أنه بات يمكن سماع طلقات مدوية في البلدة.

إلى ذلك، أفاد مسؤول أوكراني برصد مستويات مرتفعة من الإشعاع في المحطة المذكورة، مؤكداً أن رجال الإطفاء يتعرضون في هذه الأثناء لإطلاق نار من مسافة قربية.

يشار إلى أن تلك المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تحذيرات دولية من خطورة الموقف.